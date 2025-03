Quinoa, un superalimento supercombinable

Ane Bergara Jueves, 13 de marzo 2025, 07:43 Comenta Compartir

Si todavía no has probado la quinoa, ya estás tardando. Hace ya un tiempo que este producto vivió un gran auge y, actualmente, podemos encontrarlo, ya no solo en todo tipo de supermercados, sino en platos de muchos restaurantes.

No cabe duda de que la quinoa se ha popularizado, gracias a que se le conoce como un superalimento. ¿Y esto por qué? Para explicarlo hemos de conocer más a fondo qué es exactamente la quinoa.

La quinoa es una semilla que proviene de los alrededores del lago Titicaca. Se consume y prepara como un cereal y por esa razón se clasifica como pseudocereal. Gracias a sus excelentes propiedades nutricionales, es igualmente considerada como un superalimento imprescindible en cualquier patrón de alimentación saludable.

Y es que las numerosas propiedades de este alimento han hecho que sea, ya no solo compatible, sino también recomendable para personas con dietas específicas, tales como las personas diabéticas (por el índice glucémico bajo de la quinoa), las personas celiacas (porque es 'gluten free', es decir, no contiene gluten) o las personas con problemas de colesterol y dietas destinadas a controlar el peso (debido a su bajo contenido calórico y graso).

Sin embargo, uno de los problemas más comunes a la hora de consumir la quinoa es '¿cómo la preparo? ¿con qué la combino?'. Para dar salida a esas dudas, vamos a indicar algunas de las formas más sabrosas para incluir en nuestra dieta este superalimento supercombinable. ¡Porque hay multitud de formas y recetas para disfrutar de la quinoa!

6 recetas con quinoa 1 Hamburguesa de quinoa. Una de las formas cada vez más conocida de preparar la quinoa es el formato hamburguesa. Ideal para personas de todas las edades, su preparación consiste en mezclar 250 gramos de quinoa cocida con cuatro cucharadas de avena, otras cuatro de pan rallado, una de hierbas provenzales, un huevo batido, una zanahoria rallada, ajo, perejil, sal y pimienta. Tan solo quedaría mezclarlo todo bien, darle forma y cocinarla a la plancha para servirla con el pan y los acompañantes que más nos gusten. 2 Pimientos rellenos. Una forma excelente de comer vegetales para aquellos a los que no les apasionan las verduras son estos pimientos rellenos de quinoa. Para elaborarlos, hay que cortar los pimientos, añadirles un toque de pimienta, aceite y sal y asarlos en el horno durante 20 minutos a 200º C. En ese tiempo, cocer la quinoa y mezclarla con arándanos, cebolla morada y perejil. Por último, rellenar los pimientos con la mezcla y, de forma opcional pero muy recomendable, añadir unos tacos de aguacate. 3 Fajitas. Otro plato estrella y que gusta a todo el que lo prueba son las fajitas, así que ¿por qué no añadirles quinoa? A un salteado de verduras (con cebolla, pimientos y tomate) se añade la quinoa cocida. Esa será la mezcla con la que rellenar las tortitas de maíz o trigo. ¡Y listo para comer! 4 Ensalada de quinoa. Ligero y nutritivo, este plato es infalible por las muchas combinaciones de alimentos que admite. La ensalada de quinoa se puede preparar totalmente a gusto del consumidor, con el superalimento previamente cocido. Si necesitas ideas, que no falte el tomate, las zanahorias, los pimientos, el maíz, los guisantes… ¡y el queso fresco! Alíñala con vinagreta al gusto y tendrás una ensalada completísima. 5 Empanadillas de quinoa. Es tan sorprendente que querrás repetirla. Son unas empanadas (fritas en sartén o asadas al horno) que previamente se rellenan de quinoa cocida, tomate picado, albahaca y quesos al gusto (fresco y de cabra, que no falten). 6 Yogur con quinoa. La última de las propuestas no es tanto receta sino un postre sencillo y supersaludable. Porque los postres y la quinoa también son aliados, una forma inmejorable de terminar una comida o cena o de tomar un almuerzo o merienda es con esta mezcla de yogur con quinoa, a la que añadiremos miel y frutas como frambuesas, arándanos o melocotón.