7 mitos y verdades sobre el Omega 3

No cabe duda de que el Omega-3 es importantísimo para mantener saludables tanto el sistema cardiovascular como el cerebro. Llevar una alimentación rica en estos ácidos grasos de antoja fundamental y es sencillo si se conoce qué alimentos son ricos en Omega 3.

Sin embargo, tanto se habla del Omega 3 que no todo lo que se dice es cierto y existe mucha confusión en torno al mismo, con creencias erróneas acerca de estos ácidos grasos. En esta ocasión venimos a conocer más sobre el Omega 3 a través de siete afirmaciones asociadas al mismo. ¿Verdad o mito?

7 expresiones relacionadas al Omega 3, ¿verdad o mito?

1 El Omega 3 solamente beneficia al corazón

Incorrecto. Bien se ha apuntado antes que, si bien estos ácidos grasos se conocen y destacan por sus beneficios cardiovasculares, lo cierto es que no solo cuidan del corazón, sino también de otros órganos y sistemas como el cerebro, la vista o la piel. Asimismo, hay expertos que relacionan su consumo con el control de enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad o el trastorno bipolar.

2 El pescado es una buena fuente de Omega 3

Verdad, pero a medias. Aunque se relacione el pescado graso como una excelente fuente de Omega 3, lo cierto es que estos ácidos grasos se pueden hallar en otros muchos alimentos que nada tienen que ver con el mar o las proteínas animales. Por tanto, seguir una dieta vegetariana o vegana no está reñido con tener unos buenos niveles de Omega 3 en el organismo.

3 El Omega 3 engorda porque se encuentra en alimentos grasos

Falso. Aunque los pescados grasos son conocidos por ser una fuente rica de Omega 3, también hay otros muchos alimentos que nos pueden realizar el aporte diario necesario de este compuesto.

4 Tomar suplementación de Omega 3 es igual de efectivo que hacerlo mediante alimentos

Mito. Si bien los suplementos de los ácidos grasos Omega 3 pueden estar indicados en determinados casos o perfiles médicos, lo cierto es que estos no reemplazan los beneficios adicionales que otorgan los alimentos ricos en Omega 3. A través de la alimentación, además de otros nutrientes adicionales, se afirma que los ácidos grasos son mejor absorbidos.

5 Nunca se toma demasiado Omega 3

Falso. Tomar grandes dosis de ácidos grasos Omega 3 puede resultar peligroso para el organismo, aunque cabe destacar que es difícil superar las cantidades seguras y beneficiosas a través de la alimentación. No así a través de la suplementación, ya que una cantidad excesiva puede acarrear efectos adversos en el sistema gastrointestinal o cardiovascular. La dosis diaria recomendada para una persona normal es de 250-500 miligramos al día.

6 Solo los adultos han de tomar Omega 3

Mito. Consumir Omega 3 desde la infancia es fundamental para un correcto desarrollo del sistema cerebral y ocular, además de favorecer la actividad cognitiva en la infancia y prevenir trastornos de aprendizaje.

7 El Omega 3 solo es preocupante para quien tiene problemas de salud

Falso. Como compuesto esencial, el Omega 3 ha de ser una preocupación y una prioridad para toda persona, sin tener en cuenta el estado de salud de la misma. Hablamos de unos ácidos grasos que el cuerpo no produce y que es fundamental obtener de forma externa a través de la alimentación, por lo que todo el mundo debería preocuparse por consumir Omega 3 a diario.

