Cocinar al vacío en casa es posible sin tener aparatos extraños

Ane Bergara Jueves, 28 de agosto 2025, 06:35 Comenta Compartir

La cocina al vacío y a temperatura constante, conocida también como técnica 'sous vide', ofrece unos resultados espectaculares, haciendo que los productos -principalmente carnes y pescados- queden supertiernos, melosos y con una jugosidad única. Bien lo saben los muchos restaurantes y bares que utilizan este método de cocinado y también sus comensales, que más de una vez habrán pensado '¡Ojalá poder cocinar así en casa!'.

¿Te has sentido identificado? Pues sigue leyendo porque, a pesar de que esta técnica requiere aparatos profesionales específicos como róner o baños 'sous vide' o termostáticos, también se puede replicar en casa sin necesidad de invertir en dichas herramientas que, para un cocinillas de andar por casa, pueden parecer un tanto extrañas.

Ya que hemos descubierto que es posible cocinar al vacío en casa sin aparatos caros, empleando utensilios más popularizados como un robot de cocina, las ollas crockpot o cualquier otra normal y corriente, vayamos a conocer cómo podemos hacerlo en cada uno de los casos.

Pero antes es importante saber que esta técnica parte de un envasado al vacío. Si cuentas con una envasadora en casa, puedes utilizarlo; de lo contrario, se pueden utilizar bolsas de congelación con cierre zip en las que habrá que introducir los alimentos listos para cocinar. Con la bolsa casi cerrada, sumergirla en un recipiente con agua para que la presión expulse el aire del interior y, una vez se haya 'vaciado' de aire, cerrarla del todo para lograr ese efecto de envasado al vacío.

Cocinar al vacío con un robot de cocina

Los beneficios de este popular electrodoméstico son su gran precisión para ajustar la temperatura y su largo tiempo de cocinado disponible, además de que muchos de ellos permiten programarlo.

Llevar a cabo esta técnica de cocinar al vacío en un robot es tan sencillo como, tras hacer el vacío, introducir el alimento al vacío y cocinar a la temperatura indicada y durante el tiempo correspondiente.

Cocinar al vacío en una olla normal

Para llevar a cabo esta forma de cocinar al vacío es necesario ayudarse de un termómetro que nos indique la temperatura del agua, siendo necesario mantenerla constante para un resultado exitoso. Llevar a cabo ese control puede resultar tedioso, por lo que cocinar al vacío en una olla se recomienda solamente para procesos que requieran de un tiempo corto como es el caso de pescados grasos como el salmón, el atún o el bonito, así como de mariscos sin cáscara.

¿Cómo hacerlo? Basta con llenar de agua una olla y ponerla a la temperatura necesaria, meter el alimento al vacío y dejar cocinar durante el tiempo necesario controlando que el termómetro no baje. Si eso ocurriese, dar intensidad al fuego para subir la temperatura.

Temas

Gastronomía

Recetas