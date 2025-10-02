Cocina coreana: La importancia de compartir en torno a una mesa

Ane Bergara Jueves, 2 de octubre 2025, 07:52 Comenta Compartir

Es una de esas cocinas que hace algún tiempo superaron las fronteras de su país para ponerse de moda en otros lugares. La cocina coreana está pegando fuerte también por estos lares y podríamos decir que, a grandes rasgos, se diferencia de otras orientales por el uso de la fermentación y por su concepción de la cocina como un gesto de compartir.

Y es que la cocina coreana tiene una visión muy particular, una filosofía que la diferencia del resto. Una de sus señas de identidad es su apuesta por la comida comunitaria: los platos suelen servirse al centro de la mesa para compartir y no es habitual elaborar platos individuales para cada comensal. Pero, además, cada plato busca una armonía tanto de sabores como de colores: procura equilibrar lo picante, dulce, ácido, amargo y salado, usando a su vez los cinco tonos tradicionales (blanco, negro, rojo, verde y amarillo).

La cocina coreana está estrechamente relacionada con el yin-yang y también con la medicina tradicional

No se puede pasar por alto que la cocina coreana está estrechamente relacionada con el yin-yang y también con la medicina tradicional, por lo que se considera que cada alimento contribuye al equilibrio del cuerpo. Por ejemplo, el picante activa el calor interno. El arroz, la sopa o estofado, junto con alguna guarnición y una proteína (carne, pescado o mariscos) no faltan nunca en el clásico menú coreano.

En lo que a técnicas se refiere, la fermentación está muy presente en la cocina coreana. Se utiliza para preparar kimchi, doenjang, ganjang o gochujang, entre otros, y es esencial. Además, es muy valorada por permitir conservar los alimentos durante meses, por potenciar los sabores y por aportar beneficios probióticos.

Otra técnica muy utilizada es la de la parrilla, pero con la particularidad de que esta suele estar instalada en el centro de la mesa, para que cada comensal se ase la carne a su gusto.

Los platos más representativos

En cuanto a las recetas más representativas de la cocina coreana, podríamos destacar, sin duda, el kimchi, esa col china fermentada con ajo, jengibre y gochugaru; pero también otros platos como bibimbap (arroz mezclado con verduras, carne, huevo y gochujang), samgyeopsal (panceta de cerdo a la parrilla) o bulgogi (carne de res marinada y asada).