Así es el café Dalgona coreano que triunfa en las redes

¿Todavía no sabes lo que es el café Dalgona? Si eres usuario habitual de redes sociales como Tik Tok o Instagram, seguro que sabes de lo que estamos hablando; y si todavía no conoces esta viral bebida, prepárate porque apunta a ser una de las revoluciones de la próxima temporada estival.

El café Dalgona es una bebida originaria de Corea y preparada a base de café, en la cual se mezcla este producto -el café- en formato soluble con azúcar, leche y agua. En principio nada raro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha convertido este café en una de las bebidas de moda?

Similar al café frappé, la clave del café Dalgona se halla en su cremosidad, que le confiere de un sabor delicioso y de una textura única. No en vano, el secreto de un buen café Dalgona se encuentra en esa particular crema que corona esta bebida de café batido. Pero antes de entrar en los secretos de la preparación de este café trendy, conviene conocer su origen.

La historia del café Dalgona

El café Dalgona comenzó a prepararse en Corea del Sur y debe su nombre a un dulce local a la cual se asemeja, tanto en sabor como el color, su característica espuma. Y es que se dice que el encargado de otorgarle esta denominación fue el popular actor surcoreano Jung Il-Woo quien, tras probar este café, le sacó parecido a la ya mencionada Dalgona. Esta Dalgona no es otra cosa que una especie de galleta elaborada con bicarbonato, agua y azúcar, que muchos seriéfilos conocerán por pertenecer a una de las pruebas de 'El juego del calamar'.

Sin embargo, la popularidad de esta bebida llegó con la pandemia del coronavirus de 2020. Fue entonces cuando, a raíz del confinamiento, hubo un auge del contenido 'do it yourself' -hazlo tú mismo- en las redes sociales. Los vídeos de preparación del café Dalgona se viralizaron, extendiéndose la pasión por esta bebida a todo el mundo.

Cómo se prepara el café Dalgona

Para la preparación del café Dalgona se necesita café soluble (fundamental que sea de buena calidad), azúcar, leche y agua (preferiblemente que esté caliente) y puede realizarse con una batidora manual o una eléctrica.

Sea cual sea el modo elegido, el primer paso es 'montar' la crema, para lo que necesitamos agua, café y azúcar. Mezclar los ingredientes batiendo de forma enérgica y constante, hasta ver cómo la mezcla adquiere una textura espumosa y de color claro. Puedes llegar a necesitar hasta cinco minutos, así que paciencia y no desesperes hasta lograrlo.

Una vez lo hayamos conseguido, tomamos un vaso y vertemos la leche, con opción a agregar también hielo si queremos la bebida fría, dejando espacio suficiente en la parte superior para la crema. Con ayuda de una cuchara, añadimos con cuidado y despacio la espuma de café sobre la leche. Hay quienes optan por emplear una manga pastelera para lograr un diseño top.

Ya tendrías listo tu café Dalgona para degustarlo con quien más te apetezca.

