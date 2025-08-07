¿Aburrido del gazpacho y del salmorejo? Prueba la porra antequerana

Ane Bergara Jueves, 7 de agosto 2025, 06:32 Comenta Compartir

Si pensamos en sopas frías, algo habitual en esta época veraniega, seguro que se nos vienen a la cabeza recetas populares y archiconocidas como el salmorejo, el gazpacho o el ajoblanco.

Además de su consistencia y su consumo en frío, estas elaboraciones tienen otro punto en común: su origen andaluz. Pero cada rincón de Andalucía esconde muchas otras recetas similares a estas sopas frías que no resultan tan conocidas en el resto del Estado. Y una de ellas es, precisamente, la porra antequerana de la que vamos a hablar en las siguientes líneas.

La porra antequerana es una receta tradicional y típica de Antequera, ciudad ubicada en el norte de Málaga. Conocida también bajo los nombres de porra fría o porra crúa, se trata de una sopa fría muy similar al salmorejo, dado que se prepara con una base de tomate, pan y aceite.

Diferencias entre porra antequerana y gazpacho y salmorejo

Aunque las diferencias entre la porra antequerana y el gazpacho o el salmorejo puedan resultar mínimas e imperceptibles para el común de los mortales, lo cierto es que las recetas no son iguales y, por tanto, cabe reivindicar esos puntos que las distinguen.

A pesar de que por color y textura puedan resultar iguales a la vista, lo cierto es que la primera diferencia entre el salmorejo y la porra radica en su lista de ingredientes, dado que la receta antequerana incluye el pimiento verde, un producto que le aporta un matiz ligero, pero importante en cuanto a sabor.

Asimismo, la porra antequerana se elabora con una mayor cantidad de pan y menor de tomate, por lo que resulta más espesa si se compara con un salmorejo, que suele ser más cremoso.

Por último, no puede obviarse que parte de la riqueza de estas sopas frías radica en los acompañamientos con los que se sirven. La porra antequerana se acompaña de atún o bonito (en conserva) y huevo cocido (en láminas habitualmente), mientras los ingredientes más habituales para servir con el salmorejo son el huevo duro picado, las virutas de jamón serrano y el chorro de aceite.

Prepara porra antequerana en casa

A pesar de ser una receta malagueña, la porra antequerana se puede preparar sin problema en cualquier hogar. Basta con lograr unos buenos tomates de temporada, triturarlos y, en caso de querer, colarlos. Después, se le agrega un buen trozo de pan y se deja empapar durante un cuarto de hora, tras lo cual tocará agregar el resto de ingredientes (pimiento rojo y verde, ajo, sal y vinagre) y volver a batir. Cuando se esté terminando de triturar, agregamos el aceite de oliva virgen extra poco a poco, en forma de hilo, para que, sin dejar de batir, se emulsione la crema.

Ya solo queda añadir los acompañantes deseados y disfrutar de nuestra porra antequerana, una receta que no podemos dejar de probar en su versión original si vamos a pasar por Málaga.