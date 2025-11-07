Arnoldo celebra sus 90 años con helados para todos La 'Semana Grande Arnoldo' comienza este mismo sábado y durará ocho días con un programa conmemorativo en el que sus helados artesanales serán los grandes protagonistas

Heladería Arnoldo cumple 90 años de tradición endulzando Donostia y para celebrar tal efeméride ha organizado la 'Semana Grande Arnoldo', ocho días con actividades en las que el helado será el protagonista y, con él, se agradecerá a donostiarras y visitantes nueve décadas de apoyo incondicional. 'Cuatro generaciones, un solo secreto: helado artesanal con tradición familiar' es el lema de unos días muy especiales que arrancan este sábado, 8 de noviembre, y durarán hasta el próximo domingo, día 16.

¿Y qué nos encontraremos durante esas fechas? Para el jueves, por ejemplo, han previsto la iniciativa 'Creando escuela, el día de los peques', y durante todo el día los menores de diez años recibirán su helado baby de forma gratuita. El viernes, de 19 a 21.30 horas, se servirá en Garibay el 'Helado de las mil gracias': quien acuda a la heladería más emblemática en ese horario recibirá una bola en cucurucho o tarrina a elegir. Ese sábado, día 15, de 13 a 21 horas en Garibay habrá 2x1 para quien quiera llevarse un envase de un litro de helado. Y el domingo, 16, de 12.30 a 20 horas, con 'Generaciones Arnoldo', si acuden tres generaciones de una misma familia (abuelos o abuelas, padres o madres e hijos o hijas) a Garibay y lo acreditan con el DNI, tendrán tres helados gratis. «Será un momento generacional que recordaréis siempre», avisan desde Arnoldo.

Habrá, eso sí, otras muchas actividades. Entre los días 8 y 16 de noviembre, dentro de la acción 'La era de las redes sociales', si opinas sobre Arnoldo o les felicitas en Google, te invitarán a un helado. «Sabemos que cuando lo hacemos mal no nos libramos, pero te agradecemos de corazón que si algo te ha gustado, también nos lo digas», argumentan. Además, durante toda la Semana Grande Arnoldo se podrá probar su helado 90 años, de almendra tostada con zumo de naranja exprimido y granillos de pistacho, se entregarán vales y bonos descuentos para futuras compras, se regalarán bolsas conmemorativas con la compra de helado para llevar y se celebrarán demostraciones y talleres de elaboración de sus helados artesanales.

«Con este programa conmemorativo celebramos 90 años de pasión por el helado artesanal, de respeto por nuestras raíces italianas y de compromiso inquebrantable con los donostiarras. Que esta celebración acompañe cada sonrisa y cada sabor durante esta semana tan especial para nosotros», señalan los actuales responsables de Arnoldo.

Carta abierta

Estos, además, han escrito una carta titulada '90 años de tradición' es la que se dirigen, en los siguientes términos, a sus queridos «donostiarras y foráneos». En ella, explican que «celebramos 90 años de historia, de tradición y de sabor compartido. Desde que abrimos nuestras puertas frente a la gasolinera de la playa de Ondarreta en 1935 hasta inaugurar en 1948 nuestra heladería actual de la calle Garibay, hemos tenido el privilegio de formar parte de los recuerdos, los paseos, los veranos y los fuegos artificiales de tantas familias donostiarras».

Así, «cuatro generaciones después, seguimos preparando nuestros helados con la misma pasión artesanal y el mismo cariño con el que empezó todo. Cada cucurucho, cada sonrisa, cada cliente que ha cruzado nuestra puerta, ha sido una parte esencial de este viaje. Y hoy, mirando atrás, solo podemos decir gracias: gracias por confiar en nosotros, por volver una y otra vez, por hacer de Arnoldo no solo una heladería, sino un pedacito del alma de Donostia».

En la carta señalan también que «durante estas nueve décadas hemos cambiado y evolucionado, pero el espíritu sigue siendo el mismo: ofrecer un helado hecho con mimo, con ingredientes de calidad y con el sabor auténtico de lo artesanal, intentando evocar grandes recuerdos. Y si algo nos enorgullece es saber que hemos sido testigos y compañeros de vida de tantas generaciones: de abuelos que traían a sus nietos, de amigos que compartieron risas bajo el sol, de parejas que comenzaron su historia paseando por la Cocha con un helado en la mano».

Así, «este aniversario es vuestro tanto como nuestro. Por eso, en nombre de toda la familia de Heladería Arnoldo, os invitamos a celebrar juntos estos 90 años de dulzura, tradición y cariño. Seguimos aquí, con la misma ilusión de siempre, preparados para seguir endulzando los paladares donostiarras durante muchos años más».