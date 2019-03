ELA y LAB hacen un llamamiento para secundar las movilizaciones del 8M Concentración de Euskal Herriko Mugimendu feminista, ayer frente a la Cámara vasca. / EH. M. F. La central nacionalista denuncia que el Gobierno Vasco «es generador de situación de discriminación de género» A. LERATE SAN SEBASTIÁN. Martes, 5 marzo 2019, 07:31

Las centrales sindicales realizaron ayer un llamamiento, por separado, para sumarse a la huelga feminista del próximo viernes, para apoyar a las mujeres que sufren diferentes situaciones de precariedad y desigualdad.

La responsable de Igualdad de género de ELA, Leire Txakartegi, advirtió al Gobierno Vasco de que asegurar que están de acuerdo con las demandas planteadas en la huelga feminista del 8 de marzo, pero luego «no asumirlas ni atenderlas» es de ser «hipócritas». Compareció ayer en Bilbao, junto a las responsables de Osakidetza del sindicato, Esther Saavedra, y de la administración autónoma, Eva Artola, para valorar la jornada de huelga del 8 de marzo y presentar un informe sobre la discriminación en la administración vasca.

Txakartegi destacó que el pasado 8 de marzo supuso «un punto de inflexión para las mujeres», que hicieron «una demostración de fuerza importante», ya que el resultado «no fue casual, sino fruto del ingente trabajo desarrollado durante muchos años por el movimiento feminista».

ELA, junto con otros sindicatos, ha convocado un paro de 24 horas «en el ámbito productivo, en el mundo del trabajo, y en la esfera del empleo» y, según anunció Txakartegi, combinarán «la lucha sindical y la feminista, uniendo a las mujeres que sufren diferentes situaciones de precariedad y reforzando la solidaridad entre las mujeres».

Por ello, indicó, la preparación del 8 de Marzo se vinculará «con la acción sindical y la negociación colectiva real de los diversos sectores y empresas», porque «se quiere ir más allá del empleo, pero también desde la perspectiva del empleo hay suficientes razones para que las mujeres hagamos huelga, como las tasas de desempleo, la precariedad, la discriminación, y la brecha salarial del 24% entre mujeres y hombres que trabajan en el ámbito de responsabilidad del Gobierno, que hace que las mujeres ganen al año 7.500 euros menos que los hombres».

Los sindicatos convocan un paro de 24 horas «en el ámbito productivo y laboral»

Las centrales exigen medidas contra la precariedad y la desigualdad

Txakartegi advirtió de que las administraciones vascas «tienen la responsabilidad de dar respuestas a las demandas planteadas en la huelga feminista». «Tienen que asumir su responsabilidad en las distintas reivindicaciones planteadas, por, si no atienden dichas demandas, no es admisible que diga que están de acuerdo con los objetivos del 8 de marzo», reiteró. Tras afirmar que «está muy bien decir que se está de acuerdo», insistió en que «si luego eso no se concreta con políticas y si en las decisiones diarias se sigue aumentando la precariedad y la discriminación de las mujeres, la adhesión a la huelga feminista por parte de nuestras administraciones es una pura hipocresía».

Por su parte, Esther Saavedra denunció que, «a fecha de hoy, más allá de palabras y de discursos feministas», el Gobierno Vasco es «generador de situaciones de discriminación de genero que deben ser modificadas de inmediato». Así, indicó que, de las casi 100.000 personas que trabajan en el ámbito de responsabilidad del Gobierno Vasco, más del 60% son mujeres.

«Más de 40.000 personas trabajan con un contrato temporal, de las cuales 30.000 son mujeres, de forma que más del 75% de las personas con contratos temporales son mujeres», indicó, para señalar que en la Administración autónoma «la tasa de temporalidad entre las mujeres es de un 65%», porcentaje que «sube hasta el 70% en el caso de la Educación en el ámbito de cocina y limpieza, y al 80% en Justicia».

Ámbito de responsabilidad

Por su parte, Eva Artola afirmó que, si el Gobierno Vasco «apuesta de verdad por acabar con la discriminación que sufren las mujeres en su ámbito de responsabilidad, debe asumir que cada día adopta decisiones que generan situaciones que se denuncian con esta huelga feminista».

En ese sentido, pidió al Gobierno Vasco que, «ante la grave situación de temporalidad que sufren más de 30.000 mujeres en el ámbito de Gobierno» impulse procesos de consolidación, la eliminación de la brecha salarial, y que se valoren y se retribuyan igual los trabajos que socialmente tienen igual valor.

También demandó «procesos de equiparación o reversión con mantenimiento de puestos de trabajo de las trabajadoras subcontratadas, la discriminación positiva para la carrera profesional, medidas efectivas para una conciliación digna del empleo y la vida, y la restitución del derecho a la negociación colectiva real, con el respeto a las mayorías».

Bajo el lema 'Kapitala hautsi, bizi-tzari eutsi' el sindicato LAB, que en los últimos días ha realizado varias acciones para visibilizar la situación de las mujeres trabajadoras, se suma a «la convocatoria de realizada por el Movimiento Feminista de Euskal Herria siguiendo su lema 'Planto al heteropatriarcado capitalista! ¡Pongamos las vidas en el centro!».

El viernes las sedes de LAB permanecerán abiertas, pero no funcionarán con normalidad, «en la medida en que las mujeres no estaremos presentes. Por un lado, el trabajo de las mujeres no será sustituido y tampoco se podrán realizar reuniones y otras actividades de carácter colectivo».