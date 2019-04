El candidato guipuzcoano del PP a Juntas arremete contra Casado y pide recuperar el «espacio moderado» del centro Juan Carlos Cano, candidato del PP a diputado general de Gipuzkoa y Álex Sáenz, candidato del PP a la alcaldía de Lasarte-Oria. / ARIZMENDI Juan Carlos Cano apuesta por la «singularidad» de Gipuzkoa frente al «centralismo que referencia solo a Bizkaia» JAIONE ALONOS Martes, 30 abril 2019, 13:04

El candidato del PP a diputado general de Gipuzkoa, Juan Carlos Cano Aristoy, quiere «resetear» lo sucedido el 28-A pero es consciente de que la realidad manda. Aún colea los ecos del derrumbe electoral que su formación cosechó en el País Vasco y en el resto del Estado. Cano ha señalado esta mañana en Donostia que es «obvio» que Pablo Casado se «ha equivocado» en su campaña, y ha criticado que se «haya escorado compitiendo con una derecha extrema y abandonado el espacio moderado del cetro político». En este sentido, ha abogado por reconducir el partido hacia «un espacio moderado del centro político».

Después de que Alfonso Alonso y Amaia Fernández pidieran un «discurso centrado y moderno», el candidato popular guipuzcoano a Juntas ha reconocido, en un desayuno informativo donde ha presentado los ejes y el lema de su campaña de cara a las elecciones del 26 de mayo, que «nos hemos equivocado». «Hay que reconocerlo y reconducir el partido hacia donde siempre ha estado: el centro derecha», ha reclamado para añadir que «no lo digo yo. La ciudadanía, que siempre es sabia, ha contestado a Casado. Cuando te dejas millones de votos en la gatera, cuando intentas hacer bueno un extremismo de derechas como el que ha nacido en España y blanquearlo, es un error de primera magnitud».

«Se ha roto la línea política»

Juan Carlos Cano también ha recordado que en Gipuzkoa siempre han pretendido, «y lo hemos conseguido», tomar las decisiones para «nuestro territorio». En este sentido, ha criticado que «el problema viene cuando se toman las decisiones en Madrid para Gipuzkoa», en alusión a la «toma de decisión de candidatos al Congreso», con Íñigo Arcauz como cabeza de lista, impuesta por parte de la dirección nacional del PP. Cano no ha tenido reparos en admitir que no le ha gustado la campaña de Arcauz. «Pero no hablo de su persona, hablo de los mensajes. Se ha roto la línea política que llevábamos en el PP de Gipuzkoa. Siempre ha sido un modelo de moderación y centralidad política, aun habiendo salido de las catacumbas de la violencia», ha explicado.

En este sentido, ha recordado la figura del presidente del PP guipuzcoano y candidato a la Alcaldía de San Sebastián, Borja Semper, que «siempre ha desarrollado una política sin poses» y ha deseado que «lo tengamos por muchos años».

Sobre la nueva campaña para las elecciones forales, municipales y europeas, Cano ha señalado que ha tomado una decisión personal: «seguir siendo quien soy». El candidato popular a diputado general de Gipuzkoa ha abogado por «la moderación y el pacto, el guipuzcoanismo, la foralidad». «Todo aquello que nos ha hecho ser en el País Vasco, y en Gipuzkoa, lo que somos», ha insistido.

«Singularidad guipuzcoana»

Juan Carlos Cano también ha afirmado que va a poner en valor «la singularidad» guipuzcoana frente a la «opacidad y falta de transparencia de esas aguas, que pretenden desde el nacionalismo, y lo están haciendo, implantar una estructura interna de nuestra comunidad, centralizada, estatalizada, rompiendo el modelo estatutario de tres territorios forales, en beneficio de un centralismo que referencia un solo territorio, Bizkaia».

Asimismo, ha sostenido que defenderá «la convivencia de Gipuzkoa en España» desde «la foralidad y el Concierto Económico», así como la «justicia territorial frente al agravio entre territorios», y la convivencia a través de «una Ley de Territorios Históricos y una Ley de Aportaciones Justas, modernizadas bajo el principio foral de cercanía al administrado».

Cano ha destacado que los guipuzcoanos han «pagado de más un millón de euros durante la última década, cuando a quienes les hubiese correspondido pagarlo es a los vizcaínos». Además, ha denunciado que ese millón «son los euros, que en dos años, el Gobierno Vasco habiéndolos presupuestado, no ha sabido o no ha querido materializar» y, por tanto, «se han quedado en el limbo financiero, en apuntes contables y que ha impedido a los territorios forales utilizarlos en las cada vez mayores necesidades sociales».

El cabeza de lista del PP a las Juntas Generales de Gipuzkoa ha reivindicado «liderazgo político y voluntad política» para «defender los intereses de los guipuzcoanos», para lo cual ha considerado que se necesita un diputado general guipuzcoano «capaz de centrarse en Gipuzkoa y deshacernos de la obsesión de hacer país, una construcción nacional aún a costa de la posición de Gipuzkoa y los guipuzcoanos en esa comunidad».