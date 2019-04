El candidato europeo de EH Bildu renuncia al reconocer «actuaciones inaceptables» tras una ruptura sentimental La formación abertzale acepta la renuncia de Josu Juaristi y le suspende cautelarmente de militancia hasta aclarar lo ocurrido DV Viernes, 5 abril 2019, 18:17

El actual eurodiputado y candidato de EH Bildu a las elecciones europeas del 26 de mayo, Josu Juaristi, ha presentado este viernes su renuncia a presentarse a las elecciones al reconocer «actuaciones inaceptables» tras una «ruptura de una relación sentimental». «Esta decisión está motivada por un estado físico y emocionalmente frágil a consecuencia de la ruptura de una relación sentimental que mantenía. He de reconocer que tras la ruptura he mantenido actuaciones inaceptables, como el envío de mensajes fuera de lugar y sin el consentimiento preciso, lo que ha causado daño a esa persona. He puesto todo ello en conocimiento de EH Bildu para que proceda a formalizar las actuaciones correspondientes«, ha señalado Juaristi en una nota. El aspirante iba de número dos en la coalición europea con ERC y BNG que lidera el exvicepresident catalán, actualmente preso por el procés, Oriol Junqueras.

La coalición ha aceptado la renuncia. «Ante la nota emitida por el hasta ahora candidato a las elecciones europeas Josu Juaristi, EH Bildu informa que acepta su renuncia y que abordará en breve el nombramiento de una nueva candidata o candidato». Asimismo, EH Bildu ha iniciado un procedimiento para sustanciar lo ocurrido, «durante el cual Josu Juaristi será suspendido de militancia de manera cautelar», ha señalado la coalición en un comunicado.