La SGAE estudia los riesgos de la IA en la creación: buena para los conciertos y mala para la música de fondo

Un exhaustivo estudio de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), elaborado en colaboración con Know Media lanza una seria advertencia sobre el impacto económico y social de la inteligencia artificial en la creación musical española. El informe proyecta que para el año 2028, aproximadamente el 28% de los ingresos por derechos de autor de la música en España estará en riesgo debido a la IA generativa, lo que podría traducirse en una pérdida de alrededor de 100 millones de euros solo en 2028, y entre 160 y 180 millones de euros en el periodo de 2025 a 2028.

El estudio, que busca analizar el impacto de la IA en el mercado español y ofrecer la opinión de los autores, revela un panorama de incertidumbre y preocupación generalizada entre los creadores musicales. La investigación se llevó a cabo mediante una encuesta a 1.257 socios de la SGAE, entrevistas en profundidad con 11 expertos en tecnología, autores y profesionales de la industria musical, y análisis de fuentes secundarias.

De la música de fondo a los conciertos

Las áreas de la creación musical con mayor riesgo de sustitución por la IA son la música de fondo en comercios (77%), la realizada para programas de televisión (75%), la publicitaria (74%) y la de redes sociales (73%). Por otro lado, la música en directo se perfila como un «refugio seguro», con solo un 5% de riesgo de reemplazo. También se considera que músicas minoritarias y étnicas, como el flamenco o la música folk, están menos amenazadas.

Preocupación de los autores

Si bien el 34% de los autores ya utiliza la IA y un 17% planea hacerlo en el próximo año, el nivel de información sobre esta tecnología es «muy heterogéneo». Las principales barreras y temores se concentran en las dudas morales y legales sobre el uso de la IA, incluyendo la transparencia algorítmica y la propiedad de los contenidos creados. De hecho, el 67% de los usuarios de IA y el 64% de los no usuarios expresan dudas sobre la ética de la IA, y el 63% y 65% respectivamente, sobre la legalidad y propiedad de los contenidos.

La preocupación por la pérdida de la riqueza creativa y emocional de la música es el inconveniente más destacado (69%), seguido por el temor a que la música sea «toda parecida, con los mismos patrones creativos» (58%).

A pesar de estas reservas, los autores reconocen las ventajas potenciales, como la ampliación de recursos creativos y de composición (45%) y la posibilidad de que surjan nuevos movimientos y corrientes culturales (40%). Sin embargo, la opinión está dividida al 50% entre quienes creen que la IA enriquecerá la creación musical y quienes piensan que la empobrecerá.

El informe identifica cuatro arquetipos de autores según su actitud hacia la IA:

- Simbióticos (36%), ven la IA como una herramienta con oportunidades operativas y creativas, aunque reconocen las amenazas.

- Inspirados (22%), confían en la superioridad creativa humana y perciben el impacto de la IA en campos más mecánicos.

- Reactivos (26%), adoptan una postura defensiva, principalmente por desconocimiento de la tecnología.

- Industriales (16%), consideran la creación musical como un proceso productivo y creen que la IA puede casi sustituir la actividad humana.

Demanda de regulación y remuneración

Los autores son unánimes en su demanda de una mejor regulación en defensa de los derechos de autor. Más del 90% considera que los desarrolladores y empresas tecnológicas deben remunerar a los titulares de derechos por el uso de su música. Alex Loscos de BMAT, una de las voces en las entrevistas en profundidad, resume esta preocupación: «Con IA, no solo me han robado la música sin consentimiento, ni compensación, sino que generan música que compite con la mía».

Entre las recomendaciones del estudio se incluyen:

- Una legislación clara que garantice remuneración justa, trazabilidad y consentimiento explícito para el uso de obras

- La promoción de marcos transparentes que regulen la cooperación entre creadores y desarrolladores

- El establecimiento de límites a la música generada por IA para preservar la diversidad y la viabilidad de autores emergentes

- El etiquetado del contenido generado por IA para informar al consumidor y asegurar un uso ético de la tecnología

Como señala David Santisteban, otro de los eautores entrevistado para este informe, «estamos todavía aprendiendo a digerir cómo va a actuar el mercado y la industria, y sobre todo, cómo vamos a legislar eso también». La SGAE y Know Media confían en que este informe sirva de guía para reguladores y agentes implicados, permitiendo abordar los desafíos e identificar las oportunidades emergentes en este ámbito en permanente evolución.