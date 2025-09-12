Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La SGAE estudia los riesgos de la IA en la creación: buena para los conciertos y mala para la música de fondo

El informe de la Sociedad General de Autores revela que la música de fondo y publicitaria son las más vulnerables, mientras la riqueza creativa y emocional de las obras preocupa a los autores

J. F.

San Sebastián

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:04

Un exhaustivo estudio de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), elaborado en colaboración con Know Media lanza una seria advertencia sobre el impacto económico y social de la inteligencia artificial en la creación musical española. El informe proyecta que para el año 2028, aproximadamente el 28% de los ingresos por derechos de autor de la música en España estará en riesgo debido a la IA generativa, lo que podría traducirse en una pérdida de alrededor de 100 millones de euros solo en 2028, y entre 160 y 180 millones de euros en el periodo de 2025 a 2028.

El estudio, que busca analizar el impacto de la IA en el mercado español y ofrecer la opinión de los autores, revela un panorama de incertidumbre y preocupación generalizada entre los creadores musicales. La investigación se llevó a cabo mediante una encuesta a 1.257 socios de la SGAE, entrevistas en profundidad con 11 expertos en tecnología, autores y profesionales de la industria musical, y análisis de fuentes secundarias.

De la música de fondo a los conciertos

Las áreas de la creación musical con mayor riesgo de sustitución por la IA son la música de fondo en comercios (77%), la realizada para programas de televisión (75%), la publicitaria (74%) y la de redes sociales (73%). Por otro lado, la música en directo se perfila como un «refugio seguro», con solo un 5% de riesgo de reemplazo. También se considera que músicas minoritarias y étnicas, como el flamenco o la música folk, están menos amenazadas.

Preocupación de los autores

Si bien el 34% de los autores ya utiliza la IA y un 17% planea hacerlo en el próximo año, el nivel de información sobre esta tecnología es «muy heterogéneo». Las principales barreras y temores se concentran en las dudas morales y legales sobre el uso de la IA, incluyendo la transparencia algorítmica y la propiedad de los contenidos creados. De hecho, el 67% de los usuarios de IA y el 64% de los no usuarios expresan dudas sobre la ética de la IA, y el 63% y 65% respectivamente, sobre la legalidad y propiedad de los contenidos.

La preocupación por la pérdida de la riqueza creativa y emocional de la música es el inconveniente más destacado (69%), seguido por el temor a que la música sea «toda parecida, con los mismos patrones creativos» (58%).

A pesar de estas reservas, los autores reconocen las ventajas potenciales, como la ampliación de recursos creativos y de composición (45%) y la posibilidad de que surjan nuevos movimientos y corrientes culturales (40%). Sin embargo, la opinión está dividida al 50% entre quienes creen que la IA enriquecerá la creación musical y quienes piensan que la empobrecerá.

El informe identifica cuatro arquetipos de autores según su actitud hacia la IA:

- Simbióticos (36%), ven la IA como una herramienta con oportunidades operativas y creativas, aunque reconocen las amenazas.

- Inspirados (22%), confían en la superioridad creativa humana y perciben el impacto de la IA en campos más mecánicos.

- Reactivos (26%), adoptan una postura defensiva, principalmente por desconocimiento de la tecnología.

- Industriales (16%), consideran la creación musical como un proceso productivo y creen que la IA puede casi sustituir la actividad humana.

Newsletter

Demanda de regulación y remuneración

Los autores son unánimes en su demanda de una mejor regulación en defensa de los derechos de autor. Más del 90% considera que los desarrolladores y empresas tecnológicas deben remunerar a los titulares de derechos por el uso de su música. Alex Loscos de BMAT, una de las voces en las entrevistas en profundidad, resume esta preocupación: «Con IA, no solo me han robado la música sin consentimiento, ni compensación, sino que generan música que compite con la mía».

Entre las recomendaciones del estudio se incluyen:

- Una legislación clara que garantice remuneración justa, trazabilidad y consentimiento explícito para el uso de obras

- La promoción de marcos transparentes que regulen la cooperación entre creadores y desarrolladores

- El establecimiento de límites a la música generada por IA para preservar la diversidad y la viabilidad de autores emergentes

- El etiquetado del contenido generado por IA para informar al consumidor y asegurar un uso ético de la tecnología

Como señala David Santisteban, otro de los eautores entrevistado para este informe, «estamos todavía aprendiendo a digerir cómo va a actuar el mercado y la industria, y sobre todo, cómo vamos a legislar eso también». La SGAE y Know Media confían en que este informe sirva de guía para reguladores y agentes implicados, permitiendo abordar los desafíos e identificar las oportunidades emergentes en este ámbito en permanente evolución.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre los bulos de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  2. 2 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  3. 3 La actriz que trabajó con George Clooney y que anuncia su embarazo desde San Sebastián
  4. 4

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  5. 5 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  6. 6 Así es la villa más lujosa y cara de la costa de Gipuzkoa, con piscina infinita y vistas incomparables
  7. 7

    La Mari de Chambao: «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  8. 8 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  9. 9

    Díaz contraataca en tiempo récord al iniciar los trámites para endurecer el registro de jornada
  10. 10

    Euskadi estudia formar a los migrantes «en origen» para que lleguen «cualificados» al mercado laboral vasco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La SGAE estudia los riesgos de la IA en la creación: buena para los conciertos y mala para la música de fondo

La SGAE estudia los riesgos de la IA en la creación: buena para los conciertos y mala para la música de fondo