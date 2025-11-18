Una herramienta de inteligencia artificial para la gestión sanitaria busca «devolver el foco al paciente» César Wagener, de Getronics, explica las ventajas de un sistema que busca recuperar horas de trabajo de los médicos «para que se puedan dedicar a sus pacientes»

Jesús Falcón San Sebastián Martes, 18 de noviembre 2025, 14:02 Comenta Compartir

La extensión de la inteligencia artificial aplicada a todos los ámbitos es imparable en prácticamente todos los sectores, pero es en el de la salud en el que están puestas muchas esperanzas de alcanzar ventajas palpables para los ciudadanos. Todo ello comienza por mejorar los procesos de trabajo, algo que aspira a impulsar la reciente alianza entre Getronics, un integrador global de soluciones TIC para la digitalización, y Tuotempo by Doctoralia, una plataforma de gestión de hospitales y centros de salud. Esta colaboración busca impulsar la IA para mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del paciente, naciendo en un contexto donde la alta presión sobre los proveedores sanitarios hace que la eficiencia operativa, la visibilidad de los procesos y la calidad asistencial sean más prioritarias que nunca.

Como parte de esta alianza, Getronics aporta su plataforma integral Sfere, mientras que Tuotempo suma la solución Noa Notes, una herramienta de IA para la transcripción clínica y automatización de notas médicas que es compatible e integrada con Sfere. César Wagener, Head of Health Products de Getronics, explica el propósito de esta integración tecnológica: «El objetivo de estos sistemas es simplificar la gestión sanitaria y devolver tiempo de calidad a los profesionales, reduciendo tareas administrativas y burocráticas para que puedan centrarse en lo verdaderamente importante: el cuidado de las personas».

Recuperar el rol de los médicos

Respecto al concepto de ahorro de tiempo, el enfoque va más allá de la mera reducción de minutos: «No se trata tanto de ahorra tiempos como en dedicarlos en lo que realmente aporta valor, al profesional y al paciente». El objetivo final de la plataforma es «ofrecer una herramienta global que además de facilitar el control económico de la actividad, ayude a los médicos a recuperar su verdadero rol: cuidar a sus pacientes».

Wagener subraya el impacto que tiene la liberación de la carga administrativa en la calidad asistencial, pues «cuando liberamos a los profesionales de la carga administrativa, ponemos de verdad al paciente en el centro y mejoramos su experiencia en cada paso del proceso asistencial». Esto resulta en profesionales más centrados en el valor asistencial y una mejor experiencia para el paciente y el equipo sanitario.

Generación de notas clínicas sin escribirlas

Un ejemplo concreto de cómo la IA ahorra tiempo en la práctica es la integración de Noa Notes, una herramienta de IA que transcribe automáticamente las consultas y genera notas clínicas estructuradas, se elimina la necesidad de que el profesional escriba informes, lo que se traduce en la práctica en el ahorro de horas de trabajo «que los médicos pueden dedicar a atender a sus pacientes».

Aunque reconoce que «al principio puede existir cierta reticencia o cautela ante el uso de nuevas tecnologías, especialmente en un entorno tan sensible como el sanitario», Wagener asegura que la acogida está siendo muy positiva, valorando los profesionales el ahorro de tiempo y la reducción del estrés administrativo.

Newsletter

El directivo de Getronics ve un futuro amplio para la tecnología en el sector ya que «la inteligencia artificial todavía tiene un enorme potencial por desarrollar en el ámbito sanitario». Aunque se ha avanzado en automatización y gestión de la información, «aún queda margen para profundizar en áreas como la predicción de la demanda asistencial, la optimización de recursos clínicos y logísticos, o la personalización de la atención al paciente».

Finalmente, para quienes aún dudan sobre el rol de la tecnología, Wagener ofrece un mensaje de tranquilidad, «porque esta tecnología no pretende reemplazar la relación médico-paciente, sino potenciarla, devolviendo al profesional el tiempo y la tranquilidad necesarios para centrarse en sus pacientes». Getronics mantiene su objetivo de impulsar esta evolución «de manera responsable, segura y centrada siempre en las personas».

Temas

Inteligencia artificial