Euskadi da un impulso a la digitalización de la Administración con 13 proyectos impulsados con Inteligencia Artificial

Imagina poder llevar en el móvil tu tarjeta sanitaria, la de la biblioteca, la del polideportivo e incluso tu Gaztetxartela, y usarlas igual que si ... las tuvieras en la cartera, además de consultar información económica, acceder a datos de las EPSV e incluso simular la pensión futura. Eso ya es posible gracias a NIK Cartera Digital, una aplicación que cada vez utilizan más personas en Euskadi. Este proyecto se enmarca en una hoja de ruta más amplia que ha presentado el Gobierno Vasco este sábado para modernizar la administración pública y hacerla «más ágil y digital».

La idea es que, poco a poco, la ciudadanía pueda resolver la mayoría de sus gestiones desde una sola carpeta 'online', sin tener que entrar en distintas webs ni acudir a ventanillas. De hecho durante el último año, el Ejecutivo ha desplegado trece sistemas de Inteligencia Artificial aplicados a la sanidad, la vivienda, la educación o la atención ciudadana. Estos programas no han sustituido la decisión final de los profesionales, pero sí les ayudan a analizar datos complejos y a responder con mayor rapidez. En la práctica, se traduce en atención más personalizada y trámites menos lentos.

En la misma línea, tras el verano, se presentarán dos nuevos planes. Por un lado, la Estrategia de Inteligencia Artificial para el sector público, que servirá para regular esta tecnología en la administración, definir los servicios convergentes y establecer estándares comunes. Por otro, la Estrategia de Gobierno del Dato, cuyo objetivo será reforzar la labor de la Oficina del Dato y marcar cómo organizar, compartir y proteger la información pública.

Sin embargo, hasta el último trimestre de 2025 no verá la luz la Estrategia de Transformación Digital del conjunto del sector público vasco. Este plan no sólo impulsará nuevos servicios digitales, sino que también pondrá el acento en la formación de los trabajadores y trabajadoras públicas, con el fin de contar con personal preparado y con mentalidad digital. Además, Euskadi se ha convertido en una de las primeras administraciones en publicar un registro de algoritmos de IA, un paso hacia la transparencia que permite a cualquier persona conocer qué sistemas están en marcha y con qué finalidad.

Reforzar la seguridad digital

La transformación digital se apoya también en organismos públicos que trabajan en el ámbito tecnológico. Tanto EJIE, la sociedad informática del Gobierno Vasco, como Itelazpi, empresa pública de telecomunicaciones, han aprobado nuevos planes estratégicos que se coordinarán entre sí. Su labor se centrará en reforzar la seguridad digital, mejorar las infraestructuras de telecomunicaciones y garantizar que los servicios públicos sean más accesibles, seguros y eficientes.

Con este conjunto de iniciativas, Euskadi quiere dar un salto cualitativo en la forma de relacionarse con la ciudadanía, ofreciendo servicios modernos y sencillos de utilizar, pero también garantizando la transparencia y la protección de los datos. La cartera digital NIK, la aplicación que utilizan 14.000 personas cada semana, es solo la punta visible de un proyecto más ambicioso que ayuda a una administración que evoluciona para adaptarse a los retos del siglo XXI.