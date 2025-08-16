Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Formato en el que aparece en un smartphone la TIS digital. Gorka Estrada

Euskadi da un impulso a la digitalización de la Administración con 13 proyectos impulsados con Inteligencia Artificial

El Gobierno Vasco diseña una hoja de ruta para modernizar la administración con más transparencia, servicios digitales unificados y una aplicación que ya usan 14.000 personas cada semana

Naroa Ascunce

San Sebastián

Sábado, 16 de agosto 2025, 13:29

Imagina poder llevar en el móvil tu tarjeta sanitaria, la de la biblioteca, la del polideportivo e incluso tu Gaztetxartela, y usarlas igual que si ... las tuvieras en la cartera, además de consultar información económica, acceder a datos de las EPSV e incluso simular la pensión futura. Eso ya es posible gracias a NIK Cartera Digital, una aplicación que cada vez utilizan más personas en Euskadi. Este proyecto se enmarca en una hoja de ruta más amplia que ha presentado el Gobierno Vasco este sábado para modernizar la administración pública y hacerla «más ágil y digital».

