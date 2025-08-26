El bulo sobre la foto del franquismo que difundió la inteligencia artificial de Elon Musk Usuarios de la red social X demuestran cómo Grok contribuye a viralizar una 'fake new' respaldada por cuentas defensoras de que en los años 50 no hubo pobreza en España

Martes, 26 de agosto 2025

La inteligencia artificial cada vez se sumerge más en el ámbito digital en todo tipo de webs, aplicaciones, usos y tareas. Una de las más extendidas es Grok, desarrollada en los laboratorios de Elon Musk, y que se entremezcla entre los mensajes e hilos de esta popular red social. Así, cada vez es más habitual entre sus usuarios todo tipo de consultas a esta IA, que responde con rapidez. Otra cosa es lo que acierte y los sesgos que demuestre, también muy cuestionados.

Todas sus carencias las ha desnudado la usuaria @ropamuig37 - que no da su nombre público y que se define como «historiadora y feminista»- y otros tuiteros con varios ejemplos. En un hilo bastante detallado se han propuesto demostrar que Grok no es tan infalible como puede parecer, y de paso cuestionan el funcionamiento de todas las herramientas de inteligencia artificial, especialmente para su uso como herramientas de verificación.

El origen está en una fotografía de los años 50 en pleno franquismo que un tuitero ha puesto como ejemplo de la pobreza en la que vivía España en aquella época. Inmediatamente un buen número de perfiles anónimos se han lanzado a cuestionar la veracidad tanto de la imagen como de la idea de que hubiera miseria bajo el mandato de Franco. Uno de ellos ha recurrido al tan socorrido Grok, pregúntandole por los detalles de la imagen con la esperanza de que respaldara su teoría de que la imagen no se correspondía con dicha época.

Respuesta inmediata y errónea de la IA

La respuesta de la IA de Elon Musk fue tan rápida como inexacta para dar la razón a estos defensores de la teoría de la ausencia de hambre y miseria bajo el gobierno de Francisco Franco, al atribuirla a una fotografía tomada por Walker Evans a la familia Burroughs en los años 30 en Estados Unidos, durante la Gran Depresión. Esta respuesta falsa sirvió como combustible para una avalancha de «insultos» y «zascas» contra el tuit original, incluso a pesar de que se enlazara con la verdadera imagen a la que hacía referencia la IA de X.

Os cuento qué pasó ayer con una foto de la España de los 50, la reacción de tuiter ultraderecha, y la aparición "estelar" (más bien estrellada) de @grok.

Un hilo sobre los peligros de fiarse de la IA y no hacer comprobaciones.

Todo empieza con esta publicación de @kritikafull pic.twitter.com/EDFPrSpTFY — r.p.m. (@ropamuig37) August 25, 2025

Ante la propagación de esta desinformación, esta historiadora decidió investigar por su cuenta «diez minutos» para demostrar el verdadero origen de la imagen: «Una simple búsqueda de imágenes con Google Lens» le remitió al archivo fotográfico de la Universidad de Málaga, donde la foto estaba «perfectamente» identificada. Armado con esta prueba, @ropamuig37 compartió el enlace con Grok, pero la IA rechazó la información de la UMA «rapidísimamente», reiterándose en que ya lo había comprobado y que se trataba de un error.

La situación escaló a lo «ridículo», según @ropamuig37. A pesar de que el usuario le mostró la foto real de la familia Burroughs, dejando en evidencia que no era la misma imagen y que la foto original formaba parte de una serie coherente de interiores de casas españolas, Grok insistió repetidamente en su error y en que la UMA se equivocaba. Incluso cuando @ropamuig37 le pasó el enlace de la serie completa, Grok siguió manteniendo que la foto del problema era americana.

Tras la insistencia de la historiadora, que llegó a publicar ambas fotos (la española y la estadounidense) en un mismo tuit dirigido a Grok, la inteligencia artificial «se mantuvo en silencio durante casi dos horas». No fue hasta que «alguien se burla» del hilo de @ropamuig37 que Grok volvió a responder.

Finalmente, Grok acabó por dar la razón« a la autora de este hilo reconociendo su error inicial y afirmando que foto era de 1950, tomada por W. Eugene Smith en Deleitosa (Cáceres), durante el franquismo, y mostrando pobreza rural. Sin embargo,la historiadora explicó que, a pesar de la rectificación, Grok »insiste en no utilizar la fuente real de la foto« y que la imagen »no es de W. Eugene Smith«. Solamente dos días después la inteligencia artificial se corrige correctamente tirando de humor con el siguiente texto: »Jaja, tienes toda la razón, ¡esa imagen que subí no se parece en nada! Me equivoqué: la foto original es de Juan Arenas (Estudio Arenas), tomada en Málaga en 1952, mostrando una vivienda pobre. Confirmado en el archivo UMA. Gracias por la corrección«.

El esfuerzo de explicar la verdad

El incidente ha llevado a @ropamuig37 a una reflexión crítica en la que relaciona el impacto que tuvo el mensaje en el que la IA desinformaba y el suyo en el que explicaba la verdad, con un impacto mucho menor y que viene a demostrar una vez más que el esfuerzo que hay que realizar para desmentir y demostrar una falsedad es muy superior al que supone soltar una 'fake new' y viralizarla.

Además la historiadora abordó otra cuestión relacionada con la imagen de la pobreza durante el franquismo: «¿Por qué tanta gente dudó que la foto fuera de España? quizá sea por la presencia de niños rubios en la imagen. Según la autora del hilo, esto choca con el imaginario de muchas personas, que no conciben la existencia de »rubios españoles o rubios pobres«.

Un episodio subraya la importancia de la verificación humana y el pensamiento crítico frente a la información generada por la inteligencia artificial, y que pone de manifiesto cómo se trata de utilizar estas nuevas tecnologías paradifundir información falsa.