Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista general de viviendas de San Sebastián desde el monte Urgull. Morquecho

El mercado hipotecario guipuzcoano firma su mejor julio en 15 años

Se rubricaron 662 préstamos, el mayor número para el mes desde 2010, aunque, en este caso, todavía lejos de los niveles de la burbuja inmobiliaria

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:18

El mercado hipotecario guipuzcoano continúa dando muestras de un dinamismo inédito en los últimos años. Según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional ... de Estadística (INE), en julio se formalizaron en el territorio un total de 662 hipotecas para la compra de vivienda, lo que supone el mejor registro para este mes en los últimos quince años, desde que en julio de 2010 se alcanzaran las 844. En el acumulado del año, la cifra también es contundente: 4.401 hipotecas firmadas entre enero y julio de 2025, frente a las 3.718 del mismo periodo del año pasado, un 18,4% más en lo que va de ejercicio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  4. 4

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  5. 5 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6

    Las tres capitales vascas no podrán abrir ningún piso turístico más el próximo año
  7. 7

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  8. 8 Condenan a pagar 9,3 millones de euros a un pasajero que sufrió un derrame cerebral en un vuelo a Madrid
  9. 9 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  10. 10

    El Grupo Hotusa adquiere el hotel Amara Plaza de San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El mercado hipotecario guipuzcoano firma su mejor julio en 15 años

El mercado hipotecario guipuzcoano firma su mejor julio en 15 años