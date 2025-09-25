El mercado hipotecario guipuzcoano firma su mejor julio en 15 años

El mercado hipotecario guipuzcoano continúa dando muestras de un dinamismo inédito en los últimos años. Según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional ... de Estadística (INE), en julio se formalizaron en el territorio un total de 662 hipotecas para la compra de vivienda, lo que supone el mejor registro para este mes en los últimos quince años, desde que en julio de 2010 se alcanzaran las 844. En el acumulado del año, la cifra también es contundente: 4.401 hipotecas firmadas entre enero y julio de 2025, frente a las 3.718 del mismo periodo del año pasado, un 18,4% más en lo que va de ejercicio.

El incremento interanual es moderado, del 5,2% respecto a julio de 2024, pero lo relevante es la posición que ocupa este dato en la serie histórica: se trata del segundo mejor julio desde la crisis financiera y uno de los más altos desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, aunque aún muy por debajo de aquellos veranos en los que se superaban las 900 operaciones en el territorio, como ocurrió entre 2003 y 2008.

Este nuevo repunte consolida la tendencia de fuerte recuperación que viene marcando el mercado hipotecario a lo largo de 2025, favorecido por la relajación de los tipos de interés tras más de un año de encarecimiento del crédito. La senda de bajadas iniciada por el Banco Central Europeo en primavera está devolviendo confianza a los compradores, muchos de los cuales habían pospuesto su decisión de endeudarse en plena escalada de tipos. A ello se suma cierta estabilización de los precios de la vivienda, lo que genera un entorno más propicio para la formalización de nuevos préstamos.

El dinamismo de la demanda en Gipuzkoa, con una oferta de vivienda limitada y una presión demográfica constante, es otro de los factores que explica la intensidad del mercado actual. Las entidades financieras, por su parte, han reactivado la competencia con hipotecas más atractivas para captar clientes, llegando en algunos casos a cubrir hasta el 90 o el 100% del valor del inmueble, aunque siempre sujetos a avales y capacidad de pago de los solicitantes.

No obstante, los expertos advierten de que esta intensidad convive con problemas de fondo. El propio Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa (Coapi) subrayaba hace unas semanas que la accesibilidad a la vivienda es cada vez más limitada, especialmente para jóvenes y mayores, y alertaba de que «el mercado se retroalimenta» con «cifras brillantes en lo económico pero muy preocupantes en lo social».

Con estos datos, Gipuzkoa se consolida como uno de los territorios con mayor vigor hipotecario de todo el Estado. En el conjunto de España, la tendencia también es alcista, con crecimientos generalizados que devuelven las cifras de constitución de hipotecas a niveles que no se veían desde principios de la década pasada.