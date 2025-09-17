Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, en el centro junto a otras autoridades, este miércoles en Donostia. IREKIA

Euskadi anuncia un polo de industrialización de la vivienda y un certificado oficial para 2026

El Ejecutivo vasco busca acelerar la construcción protegida en un contexto de precios al alza, con apoyo de ministerios, Navarra y el ICO

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

En un contexto marcado por la escalada de precios de la vivienda y la dificultad de acceso para amplias capas de la población, en ... especial para los jóvenes, el Gobierno Vasco presentó este miércoles en Donostia un nuevo plan para impulsar la construcción industrializada. El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, anunció la creación de un HUB de Industrialización de la Vivienda y la puesta en marcha, en 2026, del primer certificado oficial que acreditará el grado de industrialización en las promociones protegidas.

