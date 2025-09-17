Euskadi anuncia un polo de industrialización de la vivienda y un certificado oficial para 2026

En un contexto marcado por la escalada de precios de la vivienda y la dificultad de acceso para amplias capas de la población, en ... especial para los jóvenes, el Gobierno Vasco presentó este miércoles en Donostia un nuevo plan para impulsar la construcción industrializada. El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, anunció la creación de un HUB de Industrialización de la Vivienda y la puesta en marcha, en 2026, del primer certificado oficial que acreditará el grado de industrialización en las promociones protegidas.

El centro de innovación se plantea como un espacio de colaboración entre empresas, centros tecnológicos, universidades y administraciones, con la misión de acelerar la transición hacia un modelo constructivo más eficiente y sostenible. Según explicó Itxaso, la industrialización puede convertirse en una «palanca estratégica» para acortar los plazos de obra, abaratar costes y profesionalizar el sector, al mismo tiempo que se mejora la calidad de las viviendas y se refuerza la sostenibilidad de los procesos. Este planteamiento conecta directamente con el Pacto Social por la Vivienda 2022-2036, que fija como meta que, dentro de una década, al menos el 65% de las promociones protegidas superen el 50% de grado de industrialización.

En paralelo, el Ejecutivo autonómico trabaja en la creación del Certificado Oficial de Vivienda Protegida Industrializada, que estará disponible en 2026. El sello pretende garantizar la «trazabilidad, la calidad y la sostenibilidad» de estas construcciones, aportando un marco de referencia claro para el sector y ofreciendo confianza a los futuros inquilinos y compradores de vivienda protegida. La expectativa es que esta herramienta permita estandarizar prácticas y dar un impulso decisivo a un modelo que todavía necesita consolidarse en el mercado.

Todas las promociones de la sociedad pública de vivienda del Gobierno Vasco incluyen ya algún elemento industrializado

Nuevos proyectos

El Gobierno Vasco sostiene que ya existen avances significativos en este terreno. El 100% de las promociones impulsadas por Visesa, la sociedad pública de vivienda, incorporan algún elemento industrializado y en el 40% de las actuaciones del propio Departamento se han ejecutado estructuras completas con este sistema. Entre los ejemplos más citados figuran los proyectos de Ortuella-Peñota, con un 33% de industrialización; Llodio-Goikoplaza, con un 60%; o Sopela-Asu, que alcanza el 87%. Estos desarrollos sirven como escaparate de lo que puede aportar la prefabricación y la modularidad en un sector que tradicionalmente ha sido reticente a modificar sus procesos.

La jornada de Donostia, organizada junto al clúster Build:INN, sirvió para poner en común visiones sobre la filosofía del Perte de la vivienda, el papel de la política industrial en este ámbito y las herramientas de financiación estratégica necesarias para extender este modelo. Tras las intervenciones de responsables del Ministerio de Vivienda y del Ministerio de Industria, la sesión concluyó con un panel centrado en la activación y despliegue territorial del Perte en Euskadi y Navarra

El encuentro puso de relieve la necesidad de coordinación interinstitucional y de colaboración público-privada para afrontar un reto de envergadura.