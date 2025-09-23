Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vivienda de obra nueva en Valencia EFE

Menos de una de cada diez viviendas que se venden son de obra nueva

Los notarios defienden que los alquileres se formalicen en escritura pública para dar «seguridad jurídica»

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:04

El problema de la vivienda es una de las grandes asignaturas pendientes del Gobierno en esta legislatura y la falta de obra nueva uno de ... los exámenes a superar. Prueba de ello es que en el último año se han realizado 723.000 operaciones de compraventa en España, de las que sólo 63.000 eran de viviendas nuevas. Es decir, menos del 9%, según las cifras del Consejo General del Notariado que desglosó su presidenta, Concepción Pilar Barrio del Olmo, en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana este martes en el Congreso de los Diputados.

