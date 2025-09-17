El Gobierno plantea subir a 300 euros el bono joven del alquiler para viviendas de menos de 1.000 euros

La letra pequeña del nuevo Plan Estatal de Vivienda que el Gobierno acaba de lanzar a consulta pública trae consigo algunas novedades con las ... que el Ejecutivo pretende reducir la edad de emancipación y la tasa de esfuerzo a la hora de acceder a una casa, que actualmente ronda el 34,5% de los ingresos, aún por encima del 30% recomendado por el Banco de España.

En el documento que esta tarde se presentará a los agentes sociales, el Ministerio de Vivienda aboga por sustituir el actual bono joven del alquiler -dotado con 250 euros mensuales- por una nueva ayuda superior, de 300 euros con el límite hasta el 60% de la renta o precio mensual que deban satisfacer, para pisos que se alquilen por un máximo de 1.000 euros al mes. Un límite que el Ministerio también ha elevado desde los 600 euros actuales que, ante los precios disparados, han dejado fuera de esta ayuda a numerosos posibles beneficiarios.

En el caso de las habitaciones en piso compartido, se concederá una ayuda máxima de 200 euros si la estancia no supera los 600 de alquiler. Una cifra que también se acerca más a la realidad actual del mercado, cuando arrendar solo una habitación ronda de media los 510 euros, el doble que hace una década, según estadísticas del portal inmobiliario Fotocasa.

Aunque la idea es flexibilizar el actual bono joven del alquiler, la medida también tiene límites que no permitirá su acceso a todo el mundo. Para empezar, solo los menores de 35 años pueden solicitarla durante dos años, prorrogables si se siguen cumpliendo otras condiciones. Entre ellas, no se concederá la ayuda si el solicitante es ya propietario de alguna vivienda en España, salvo aquellos que justifiquen que no pueden habitarla por causas como un divorcio o que resulte inaccesible por razón de discapacidad.

Tampoco se darán ayudas si el inquilino es familiar del propietario o si supera ingresos a 5 veces el IPREM en el momento de la suscripción del correspondiente contrato.

Viviendas vacías

El plan incluye otras ayudas destinadas a reducir la tasa de esfuerzo, así como las que pretenden movilizar viviendas vacías para engordar el parque público de alquiler social.

Los propietarios de esas casas, que pasarían a ser gesstionadas por las comunidades autónomas, locales o entidades asociadas, no podrán usperar el precio de referencia del alquiler en el momento que se firme el contrato, ni a 600 euros mensuales por vivienda. «Este precio umbral de 600 euros al mes será actualizado anualmente conforme al índice de actualización de rentas de alquileres, a partir de la entrada en vigor de este real decreto», matiza el documento.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 tendrá una financiación total de 7.000 millones de euros, triplicando lo invertido en el anterior. La idea es que su financiación sea repartida entre el Estado, que aportaría un 60% de los fondos, y las comunidades, que fondearían el 40% restante. El 40% de los recursos están orientados a aumentar la oferta de vivienda protegida; el 30% a la rehabilitación y el resto a ayudas a la emancipación y a reducir la tasa de esfuerzo, donde se incluye la medida estrella del Ejecutivo de ayudas al alquiler con opción a compra de viviendas de protección permanente de hasta 30.000 euros.