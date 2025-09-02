Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista general de viviendas de San Sebastián. Arizmendi
Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa

«El alquiler sigue siendo el 'patito feo' y su mercado se estrecha»

El número de contratos de arrendamiento formalizados mediante el depósito de fianzas se redujo un 10,9% en Gipuzkoa, hasta los 1.457

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Martes, 2 de septiembre 2025, 06:44

El mercado del alquiler en Gipuzkoa mantiene su papel secundario dentro del panorama inmobiliario, con un comportamiento que los expertos definen como «el patito feo». ... La realidad es que, pese a la presión de la demanda, la contratación continúa cayendo y los precios se sitúan en máximos históricos. Los últimos datos disponibles, correspondientes al cuarto trimestre de 2024 presentados ayer por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa (Coapi), en San Sebastián, muestran que el número de contratos de arrendamiento formalizados mediante el depósito de fianzas se redujo un 10,9% en Gipuzkoa, hasta los 1.457.

