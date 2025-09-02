«El alquiler sigue siendo el 'patito feo' y su mercado se estrecha»

El mercado del alquiler en Gipuzkoa mantiene su papel secundario dentro del panorama inmobiliario, con un comportamiento que los expertos definen como «el patito feo». ... La realidad es que, pese a la presión de la demanda, la contratación continúa cayendo y los precios se sitúan en máximos históricos. Los últimos datos disponibles, correspondientes al cuarto trimestre de 2024 presentados ayer por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa (Coapi), en San Sebastián, muestran que el número de contratos de arrendamiento formalizados mediante el depósito de fianzas se redujo un 10,9% en Gipuzkoa, hasta los 1.457.

En San Sebastián, el descenso fue del 6,5%, con 457 contratos en ese periodo. En paralelo, las rentas subieron con fuerza: la mensual media alcanzó los 880 euros en Gipuzkoa (+8,2%) y los 1.149 euros en la capital (+8,3%). En términos de superficie, los inquilinos pagan 11,6 euros por metro cuadrado al mes en el conjunto del territorio y 15,4 euros en San Sebastián. Ambas cifras representan máximos de la serie histórica.

La explicación está en la falta de oferta. Aunque las viviendas anunciadas crecieron un 23,6% en Gipuzkoa (444 pisos disponibles) y un 15,8% en San Sebastián (344), se trata de una oferta muy reducida, en gran medida compuesta por inmuebles con precios elevados que permanecen más tiempo en el mercado.

«La mayoría de lo que realmente se alquila ni siquiera llega a las plataformas, porque se cierra directamente desde las carteras de los agentes», explicaron los responsables del informe, advirtiendo de la distorsión que ello provoca en las estadísticas. El resultado es un mercado «estrecho, complejo y segmentado», en el que los precios no dejan de crecer pese al retroceso en la contratación.