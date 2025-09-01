Gipuzkoa registra el mayor número de compraventas de vivienda desde el año del estallido de la burbuja inmobiliaria

El mercado de la vivienda en Gipuzkoa atraviesa un momento de dinamismo extraordinario. El segundo trimestre de 2025 ha concluido con 2.223 compraventas, la ... cifra más alta registrada en la provincia desde el primer trimestre de 2007, tal y como ha destacado este lunes el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa, Coapi. Este dato, recogido en el informe correspondiente al segundo trimestre, supone no solo un incremento trimestral del 2,7%, sino también un crecimiento interanual del 48,4%, intensificando la tendencia alcista que ya se observaba desde el comienzo del año.

Esta notable mejora de la actividad inmobiliaria guipuzcoana se produce en un escenario de tasas de paro moderadas, salarios al alza y tipos de interés hipotecarios en niveles históricamente bajos, lo que contribuye a mantener la demanda en niveles elevados pese a unos precios cada vez más exigentes para las familias, como han analizado los expertos.

En los últimos doce meses se han contabilizado en Gipuzkoa 8.471 operaciones de compraventa de vivienda, con un incremento interanual del 29,8%. El mercado de vivienda usada domina con claridad, representando casi el 90% de las transacciones, mientras que las operaciones de vivienda nueva han experimentado una subida del 59% respecto al año anterior.

San Sebastián, principal referencia del mercado guipuzcoano, ha sumado 460 compraventas en el trimestre, lo que supone un retroceso respecto al trimestre anterior pero un avance del 36,1% frente al segundo trimestre de 2024. En los últimos doce meses, la capital acumula 2.162 ventas, un 43,3% más.

Precios récord

Este auge llega en un contexto de precios récord: el valor medio de la vivienda en Gipuzkoa se sitúa en 3.698 €/m², con un crecimiento anual del 6,3%. En vivienda nueva, el precio medio alcanza los 4.421 €/m², con una subida del 22,5%, y la vivienda usada toca máximos no vistos desde 2008, con 3.613 €/m². En San Sebastián, el precio medio en el segundo trimestre es de 5.869 €/m², con un incremento interanual del 5,7%, mientras que el precio de oferta supera los 6.000 €/m², alcanzando su máximo histórico.

A pesar del incremento en los precios y el repunte de la demanda, la oferta de vivienda nueva parece no acompañar el ritmo de absorción del mercado: los visados de nueva construcción se han reducido un 30,5% y las viviendas iniciadas caen un 53,4% interanual en Gipuzkoa, lo que podría dificultar la estabilización de los precios a futuro.