Las ventas del sector comercio crecen un 2,5% en Gipuzkoa en un año
Euskadi, por su parte, ha experimentado una subida del 0,7% con respecto al año pasado
Diego Fernández Tortosa
San Sebastián
Martes, 16 de septiembre 2025, 12:06
Las ventas del sector comercio de Gipuzkoa han crecido un 2,5% en comparación con el año pasado. Este índice, que incluye las transacción al ... por mayor, al por menos y la venta y reparación de vehículos de motor, ha ascendido en Euskadi un 0,7%.
El territorio guipuzcoano ha sido, de los tres históricos, el que mayor crecimiento ha experimentado desde el año pasado, según los datos publicados por Eustat este martes. Álava ha registrado un crecimiento del 0,1%, mientras que las ventas de Bizkaia han bajado en una décima con respecto a 2024.
Por otro lado, si se tomarán los datos relativos del segundo trimestre del año, Gipuzkoa también ha sido el único territorio de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) en experimentar un crecimiento comercial, al aumentar el índice en un 0,6%. En este caso Bizkaia no ha sufrido ninguna variación, y Álava ha reducido su actividad en un 0,9% desde los primeros tres meses de 2025. El índice a nivel autonómico solo ha sufrido un leve aumento del 0,1% con respecto al periodo anterior.
Distribución por secciones
Dentro del Comercio, la evolución interanual de las ventas ha sido positiva en los tres sectores. En el sector de Comercio al por menor, el crecimiento ha sido del 3,5%, en el sector de Comercio al por mayor del 3,2% y en el sector de Venta y reparación de vehículos de motor las ventas han mejorado un 2,1%. Todo ello a precios constantes y una vez extraídos los efectos de calendario.
Con respecto al trimestre anterior, una vez descontados los efectos estacionales correspondientes, se ha producido un ascenso del 2% en la Venta y reparación de vehículos de motor y del 1,1% del Comercio al por menor. En el Comercio al por mayor, en cambio, se observa un descenso del 0,8%.
