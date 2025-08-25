Los usuarios vascos del renting de coche se duplican en menos de una década

Cada vez son más los vascos que se suben al carro del renting. Euskadi cerró el primer semestre del año con un nuevo récord en ... el parque de vehículos alquilados llegando a la suma de 40.108, lo que a su vez supone un crecimiento del 4,1% respecto al número del año pasado. Así lo recogen los últimos datos de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER). Según evidencian, este modelo de tenencia de coche, que implica el pago de una cuota mensual fija en la que también se incluye el mantenimiento, seguros y reparaciones, está ganando terreno en el País Vasco, al tener en cuenta que al final del contrato se imposibilita la compra del coche en cuestión.

La tendencia es alcista en todas las comunidades autónomas, y Euskadi no es una excepción. Por poner el último dato en contexto, hace una década, en 2016, la flota llegaba a 25.646 vehículos, lo que supone un crecimiento del 56,4% desde entonces. Pero en lo que se refiere al número de usuarios que contratan este modelo, la cifra sí que se ha duplicado desde 2017, último año del que AER tiene registros. Aquel curso cerró con un total de 5.032 usuarios en Euskadi frente a los 10.079 de ahora. Especialmente fructíferos han sido los últimos cinco años, tras el estallido de la pandemia, en los que la escalada ha sido continua para el sector.

Son números a los que se ha llegado gracias a diversos factores. «Muchas empresas utilizan vehículos de renting porque les permite llevar a cabo un mayor control de costes, que resulta en muchas ocasiones mucho más cómodo y previsible», explica José-Martín Castro Acebes, presidente de la AER. A eso se le suma, indica, la situación de «incertidumbre» actual para las empresas y familias, que «no saben qué vehículo nuevo comprar porque están preocupados por los cambios de restricciones y las zonas de bajas emisiones, entre otros factores». Es por esa misma razón que, en ocasiones, alquilar un coche mediante esta vía puede ser una solución «bastante más flexible», con plazos medios que en este primer semestre se mantienen sobre los 48 meses y medio. Asimismo, indica que la cuota mensual media de los contratos en España se sitúa, en estos momentos, en los 435 euros.

Plazos Actualmente, la duración media de los contratos se mantiene estable sobre los 48 meses y medio

Bajando al detalle y en el caso de Euskadi, de los más de 10.000 clientes, prácticamente dos tercios –6.455– son empresas las principales titulares de este tipo de régimen. Desde su nacimiento, afirma Castro Acebes, el País Vasco ha sido una de las comunidades «más potentes» en este modelo, debido a que «existe un número considerable de compañías que se suman a una gran área metropolitana». En esta línea, en la actualidad las empresas afincadas en Euskadi componen la gran mayoría de la flota, sumando un total de 36.387 vehículos de estas características. Entre ellas, 151 grandes empresas cuentan con más de 24 vehículos cada una. Por otra parte, hay otras 919 compañías que cuentan con una flota de entre 5 y 24 coches y, finalmente, existen otras 5.385 sociedades que tienen entre uno y cuatro de estos vehículos.

Un millón de vehículos

En el conjunto de España se han registrado 184.559 nuevas matriculaciones vía renting en el primer semestre, suponiendo el 25,7% del total. Asimismo, según el balance de la AER, el parque de estos vehículos ha alcanzado las 984.354 unidades, lo que representa un aumento considerable del 6,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por comunidades, Madrid destaca como la que mayor cuota del parque tiene, llegando casi al 40%. Esto se debe a su gran concentración empresarial. Le sigue Cataluña, con una cuota del 23,9%. De esta manera, Euskadi se sitúa en la quinta posición de esta clasificación, siendo superada también por la Comunidad Valenciana (8,7%) y Andalucía (7,9%).