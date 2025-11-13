Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El abogado Jesús Urraza con José Antonio Jainaga este miércoles al salir de la Audiencia Nacional E. P.

Urraza, el abogado que salvó a Xabi Alonso de Hacienda y que ha contratado Jainaga

El presidente de Sidenor ha fichado al socio de Garrigues para llevar su caso en la Audiencia Nacional por las ventas de acero a Israel

Lucas Irigoyen

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:09

Este miércoles se ha descubierto otro detalle en el caso abierto en la Audiencia Nacional que investiga al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, por ... las ventas de acero para uso militar a una empresa de armamento israelí. Y es que, además de la argumentación del industrial vasco con el que defendió su inocencia y la legalidad de las operaciones, se conoció en quién ha confiado su defensa legal.

