Urraza, el abogado que salvó a Xabi Alonso de Hacienda y que ha contratado Jainaga

Este miércoles se ha descubierto otro detalle en el caso abierto en la Audiencia Nacional que investiga al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, por ... las ventas de acero para uso militar a una empresa de armamento israelí. Y es que, además de la argumentación del industrial vasco con el que defendió su inocencia y la legalidad de las operaciones, se conoció en quién ha confiado su defensa legal.

El abogado contratado por Jainaga es Jesús Urraza, socio de Garrigues. Este penalista cuenta con una dilatada experiencia en cuestiones relacionadas con el mundo de la empresa y de la economía que le ha dado un papel destacado en asuntos de notable relevancia jurídica y pública a lo largo de su carrera. El más conocido fue el del actual entrenador del Real Madrid, el tolosarra Xabi Alonso. Pero en su día, Urraza fue también letrado de José María Bravo, condenado por el fraude de la Hacienda de Irun.

Urraza, junto al también socio de Garrigues Iván Zaldúa, desarrollaron la estrategia de defensa del exfutbolista guipuzcoano que se enfrentó a una reclamación de la Agencia Tributaria de ocho años de cárcel y una multa de ocho millones de euros por lo que consideraba que había sido un fraude de dos millones en la declaración de impuestos de una sociedad de Alonso durante los años 2010, 2011 y 2012.

El técnico del Real Madrid defendió su inocencia y la correcta imputación de los ingresos por derechos de imagen en su sociedad y sostuvo la posición con la argumentación legal de Urraza y Zaldúa en sucesivas vistas judiciales, que terminó ganando todas. Las resoluciones evidenciaron una estrategia muchas veces utilizada por la Agencia Tributaria con figuras públicas como las de Xabi Alonso.

Se trata de forzar las acusaciones y reclamar medidas penales en sede judicial planteando un largo proceso que erosione la reputación del contribuyente. Este, muchas veces, termina accediendo a un acuerdo de conformidad para pagar una multa y cerrar la causa judicial. En el caso de Alonso, no fue así y defendió la legalidad de sus declaraciones fiscales hasta el final.

Urraza es en quien ha confiado Jainaga para defender su causa en la Audiencia Nacional. Es el letrado que acompañó al empresario este miércoles en su comparecencia ante el juez en la que defendió que el material enviado a Israel no estuvo nunca catalogado como de doble uso (civil y militar) y, por lo tanto, nunca pesó sobre él ni restricción, ni obligación de comunicar sus ventas a la Administración del Estado.

Jesús Urraza es doctor en Derecho Penal, diplomado en Económicas y tiene un máster en Derecho Cooperativo. Todo por la Universidad de Deusto donde es profesor asociado de Derecho Procesal Penal en el máster de acceso a la abogacía.