Una mujer observa la oferta inmobiliaria en el escaparate de una agencia. José Mari López

Renovar no es resignarse: lo que puedes negociar en tu alquiler

La renta no es lo único en juego para el inquilino: servicios, plazos o mejoras del piso también forman parte de la mesa de negociación

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:33

Comenta

Cuando se acerca la renovación de un contrato de alquiler, muchos inquilinos piensan que solo les queda aceptar las condiciones del casero. Tiemblan pensando que ... les va a aplicar una subida que les puede plantear un agujero en su bolsillo. Sin embargo, hay margen de maniobra si se sabe plantear la negociación con argumentos sólidos. No todo pasa por la renta: desde la duración del contrato hasta pequeños arreglos, hay aspectos que pueden hacer la diferencia en la calidad de vida y en la economía del día a día. A continuación, repasamos algunas claves.

