Reactiva su cuenta de bitcoins por primera vez en 12 años y pasa de 847.000 dólares a 117 millones El propietario de la cuenta ha transferido las criptomonedas que adquirió en 2013 multiplicando su valor

Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:38

Una cuenta de criptomonedas, inactiva desde hace más de una década, ha sido reactivada recientemente para transferir 1.000 bitcoins, que están valorados actualmente en 117 millones de dólares. Este movimiento ha captado la atención de la comunidad cripto, destacando la asombrosa revalorización del activo digital desde sus primeros años.

El propietario de la cuenta, cuya identidad permanece anónima, recibió los 1.000 bitcoins en 2013, cuando el valor de cada unidad era de tan solo 847 dólares, sumando un total de 847.000 dólares en ese momento. Doce años después, el valor de esa misma cantidad se ha multiplicado exponencialmente, lo que constata el meteórico ascenso del precio de Bitcoin, que esta semana superó los 117.000 dólares en un contexto de euforia inversora.

Según la firma especializada Lookonchain, la totalidad de los fondos fue transferida desde la cuenta original hacia dos nuevas carteras cripto. A pesar de la magnitud de la transacción, el mercado de Bitcoin, con una capitalización que supera los 2.328 billones de dólares, no experimentó ninguna fluctuación significativa tras el movimiento.

Las ballenas de bitcoins

Este tipo de inversor es conocido en el ecosistema financiero como una «ballena», un término que designa a quienes poseen más de 1.000 bitcoins. Los movimientos de estas cuentas millonarias son seguidos de cerca, ya que pueden tener un impacto en la dinámica del mercado. Actualmente, se estima que existen 1.455 «ballenas» con más de 1.000 bitcoins, pero solo unas cien poseen más de 10.000 unidades.

En los últimos años, se ha observado un aumento en la actividad de estas cuentas antiguas. Los expertos señalan dos motivos principales: por un lado, los propietarios buscan capitalizar las ganancias en un mercado alcista; por otro, intentan proteger sus activos de posibles intentos de hackeo en cuentas inactivas, distribuyéndolos en múltiples direcciones para mayor seguridad.

A whale transferred all 1,000 $BTC($116.88M) to new wallets after 12 years of dormancy.



The whale received 1,000 $BTC($847K at the time) 12 years ago, when the price of $BTC was $847.https://t.co/ugNQypaX8e pic.twitter.com/Yee2Pa410l — Lookonchain (@lookonchain) September 17, 2025

Aunque impresionante, esta transferencia no es la más grande registrada. A principios de julio de 2025, otra «ballena» movió 80.000 bitcoins que habían estado inactivos durante 14 años, una operación valorada en 8.600 millones de dólares en ese momento, calificada por Julio Moreno, director de investigación de CryptoQuant, como «la transferencia de bitcoins más importante de la historia».

Evolución del Bitcoin

Bitcoin es la primera criptomoneda descentralizada, creada en 2009 por una persona o grupo de personas bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Su propósito era establecer un «sistema de efectivo electrónico peer-to-peer» que no dependiera de intermediarios como bancos o gobiernos. Para ello, se basa en la tecnología blockchain, un libro contable digital, distribuido y seguro donde todas las transacciones se registran de forma permanente y transparente. Sus características clave son la descentralización (elimina intermediarios), la escasez controlada (su oferta está limitada a un máximo de 21 millones de unidades), la transparencia y su divisibilidad en unidades más pequeñas llamadas 'satoshis'.

Desde su creación, el precio de Bitcoin ha sido extremadamente volátil, marcado por ciclos de crecimiento parabólico seguidos de fuertes correcciones. En sus inicios, su valor era casi nulo; la primera transacción notable fue la compra de dos pizzas por 10.000 bitcoins. El primer gran hito de precio fue alcanzar 1 dólar en 2011.

Un mecanismo clave en su protocolo es el «halving», un evento programado que ocurre aproximadamente cada cuatro años y reduce a la mitad la recompensa que reciben los «mineros» por validar transacciones. Este proceso controla la emisión de nuevos bitcoins, garantizando su escasez y su naturaleza deflacionaria. Históricamente, cada halving ha precedido a un mercado alcista ('bull market').

Futuro de las criptomonedas

El futuro de Bitcoin sigue siendo un tema de intenso debate. Sus defensores lo ven como una reserva de valor similar al oro digital, un activo deflacionario ideal para protegerse de la inflación de las monedas tradicionales. La tasa de adopción de las criptomonedas muestra un comportamiento similar a los inicios de internet, con proyecciones que sugieren que podría alcanzar los mil millones de usuarios para 2025, en menos tiempo de lo que tardó la web. Grandes empresas y hasta países como El Salvador han adoptado Bitcoin, lo que refuerza su legitimidad.

Sin embargo, su alta volatilidad sigue siendo un desafío para su uso como medio de pago diario. El análisis de su precio se ha vuelto más sofisticado, utilizando modelos de 'machine learning' como ARIMA y redes neuronales recurrentes (RNN) para intentar predecir su comportamiento. Factores externos como las condiciones económicas globales, la regulación y el interés institucional seguirán siendo determinantes en su evolución. A pesar de los ciclos de auge y caída, el halving se considera un mecanismo clave que estabiliza y aumenta su valor a largo plazo, consolidando su papel en la economía digital.