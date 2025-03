Los pagos con Bizum que deben declararse a Hacienda y las nuevas sanciones

Miren Elizondo Miércoles, 19 de marzo 2025, 11:30 Comenta Compartir

Hacienda pone en su radar los pagos por Bizum. Las entidades bancarias deberán informar de los pagos que empresarios y autónomos realicen con esta popular aplicación, lo que supone que el contribuyente también debe estar atento. En los últimos años, Bizum se ha consolidado como una herramienta esencial para realizar pagos entre particulares, con más de 28 millones de usuiarios y 82.000 comercios asociados, según informa la propia compañía. Su comodidad para dividir la cuenta de una cena o contribuir a un regalo lo ha convertido en un método de pago muy popular. Sin embargo, con la declaración de la renta 2024-2025 a la vuelta de la esquina surge una pregunta clave: ¿qué pagos realizados a través de Bizum deben declararse a Hacienda?

La respuesta, aunque con matices importantes, es fundamental para evitar posibles sanciones. En primer lugar, es crucial recordar que Hacienda tiene acceso a todos los movimientos bancarios, incluyendo los realizados a través de Bizum.

Pagos con Bizum entre particulares

Por norma general, si la suma de todos los Bizum que has realizado o recibido durante el año no supera los 10.000 euros, no es necesario declararlos explícitamente en la declaración de la renta. Hacienda considera estas cantidades inferiores como movimientos habituales del día a día sin ánimo de lucro. Esto incluye pagos entre familiares y amigos para gastos compartidos como cenas o viajes.

Sin embargo, existen casos específicos donde la obligación de declarar los pagos por Bizum es ineludible.

Excepciones importantes: Pagos en comercios o negocios: Todo el dinero obtenido por un comercio o negocio a través de Bizum debe declararse, independientemente de la cantidad. Esto es análogo a los pagos recibidos con tarjeta o en efectivo.

Alquileres: Si eres arrendador y recibes el pago del alquiler de tu vivienda a través de Bizum, debes incluir estos ingresos en la declaración de la renta como rendimientos de capital inmobiliario. El tratamiento fiscal es el mismo que si el pago se realizara por transferencia bancaria.

Novedades y control de Hacienda

Aunque la normativa actual exime de declarar los Bizum entre particulares por debajo de 10.000 euros, es importante estar al tanto de los cambios que se avecinan. El Gobierno está trabajando en un real decreto que afectará a las plataformas de pagos móviles como Bizum.

Según explica Benjamí Anglès, experto en derecho financiero y tributario de la Universidad Oberta de Catalunya, cuando este real decreto entre en vigor, los bancos deberán informar a Hacienda sobre los ingresos que empresarios y autónomos reciban mediante pagos móviles como Bizum, eliminando el límite de 3.000 euros que existía para los pagos con tarjeta. Esta nueva obligación de información será mensual.

Protocolo de Hacienda y posibles inspecciones

La Hacienda estatal ya ha establecido un protocolo específico para monitorizar las transacciones realizadas a través de Bizum que adaptarán las diferentes haciendas forales. Este protocolo incluye la colaboración con entidades bancarias, que están obligadas a reportar transacciones sospechosas o que superen ciertos límites. Además, Hacienda utiliza herramientas de análisis de datos para identificar patrones que puedan indicar evasión fiscal, como transferencias recurrentes o movimientos que no coincidan con la actividad económica declarada.

Aunque Bizum permite pagos de hasta 1.000 euros por operación, Hacienda presta especial atención a flujos constantes de dinero, incluso si las operaciones individuales no superan este límite. También se vigilan las transacciones relacionadas con actividades comerciales o profesionales.

Sanciones por incumplimiento

No declarar los ingresos recibidos a través de Bizum cuando corresponda puede acarrear multas y sanciones económicas, que pueden oscilar entre el 50% y el 150% del importe evadido, además del pago de los impuestos correspondientes. En casos graves, incluso podría iniciarse una investigación por fraude fiscal.

Recomendaciones prácticas a la hora de usar Bizum

Para evitar problemas con Hacienda, es fundamental seguir estas recomendaciones:

Consejos Lleva un registro detallado de todas tus transacciones, incluyendo las realizadas por Bizum

Si utilizas Bizum para actividades comerciales o recibes pagos de alquiler, declara todos los ingresos

Consulta con un asesor fiscal si tienes dudas sobre cómo declarar tus pagos por Bizum, especialmente si eres autónomo o tienes un pequeño negocio

Sé transparente con Hacienda y corrige cualquier error en tu declaración de impuestos de forma voluntaria

En definitiva, aunque el uso de Bizum para pagos cotidianos entre particulares generalmente no requiere declaración hasta los 10.000 euros anuales, es crucial prestar especial atención a su uso en actividades comerciales, alquileres y estar al tanto de las futuras normativas para cumplir correctamente con las obligaciones fiscales. La popularidad de esta aplicación, aceptada por todas las entidades bancarias, es tal que representa en España el 95% de las transferencias inmediatas, con 36 envíos por segundo.