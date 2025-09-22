El TSJPV reconoce como enfermedad profesional el túnel carpiano de una limpiadora

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dado la razón a una trabajadora y ha declarado enfermedad profesional el síndrome de túnel ... carpiano que padeció en 2022, contradiciendo a la mutua Fraternidad Mupresa. La empleada (A.M.B.M.), que trabaja como personal de limpieza en Cruz Roja, estuvo durante tres meses de baja por necesitar una intervención quirúrgica. El juez considera que este mal de la mano si deriva del trabajo físico de limpieza.

La mutua en cuestión, durante una sentencia de primera instancia del Juzgado de lo Social de Donostia el año pasado, alegó que la patología de la empleada no se debía al trabajo que realizaba sino a la diabetes que padece. El Juzgado dio la razón a Mupresa y determinó que la baja de A.M.B.M. era una enfermedad común.

Ante el fallo del TSJPV, que contradice a al Juzgado donostiarra y a la mutua, Comisiones Obreras recuerda que el Tribunal Supremo ya estableció hace una década que el síndrome de túnel carpiano «es una enfermedad profesional para el sector de la limpieza». «Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente siempre debe ser considera contingencia profesional», destaca Alfonso Ríos, reponsable de salud laboral de CC OO de Euskadi.