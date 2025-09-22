Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

CC OO recuerda que el túnel carpiano es una enfermedad profesional para el sector de la limpieza. Martínez Bueso

El TSJPV reconoce como enfermedad profesional el túnel carpiano de una limpiadora

La empleada estuvo tres meses de baja en 2022 por necesitar intervención quirúrgica de este mal de la mano

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:01

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dado la razón a una trabajadora y ha declarado enfermedad profesional el síndrome de túnel ... carpiano que padeció en 2022, contradiciendo a la mutua Fraternidad Mupresa. La empleada (A.M.B.M.), que trabaja como personal de limpieza en Cruz Roja, estuvo durante tres meses de baja por necesitar una intervención quirúrgica. El juez considera que este mal de la mano si deriva del trabajo físico de limpieza.

