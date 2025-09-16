Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero

Vuelve el teletrabajo al Gobierno Vasco. Serán dos días a la semana y se podrán aplicar a partir de enero de 2026. Un acuerdo que ... afecta a los 8.000 empleados de administración general de Lakua, aunque es extensible a todas las empresas públicas del Ejecutivo. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este martes al acuerdo adoptado en la Mesa Sectorial de la Administración General celebrada el pasado 21 de julio por el que se regulan las modalidades laborales de Teletrabajo y Trabajo no presencial en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos. El acuerdo fue suscrito por los sindicatos LAB, CCOO y UGT, mientras que ELA se ha quedado fuera.

El Decreto establece un marco normativo básico, que fija unos mínimos comunes de referencia aplicables a todo el sector público vasco. Este acuerdo garantiza la «transparencia, la equidad y la seguridad jurídica» en la implantación del teletrabajo, y viene a dar respuesta a la reivindicación del personal para la conciliación de la vida profesional con la personal, según ha apuntado el Gobierno Vasco en un comunicado. Así, mediante esta regulación se establecen los procedimientos y criterios que han de regir la autorización del teletrabajo para el personal de la Administración General, así como la autorización del trabajo no presencial de manera ocasional y atendiendo a determinadas circunstancias.

El personal público podrá trabajar de manera no presencial dos días a la semana y se ha ampliado dicha modalidad a todo el personal que tenga tareas teletrabajables, siempre que se garantice la adecuada prestación del servicio público.

La prestación de servicios puede desarrollarse en una vivienda diferente de la considerada habitual, para favorecer la conciliación laboral y familiar y se ha flexibilizado en algunos supuestos el requisito de un año para acceder a esta modalidad, pudiendo reducirse a seis meses tras los procesos selectivos y de provisión que va a convocar esta administración con carácter anual.

Asimismo, se van a ofertar cursos de formación (nuevo espacio formativo organizado por el IVAP), adaptados a las necesidades del personal, así como de su personal responsable, que estarán disponibles a partir del 17 de septiembre.

Convocatorias y solicitudes

Se ha acordado la publicación de tres convocatorias consecutivas cada 6 meses y, una vez finalizadas éstas, se regulará una convocatoria abierta. Está previsto que la primera convocatoria se publique el 3 octubre y por lo tanto, a partir de ese día se podrán presentar las solicitudes. Se ha establecido un procedimiento íntegramente telemático, mediante el cual tramitar las solicitudes. Tras la tramitación de las solicitudes, el Gobierno Vasco retomará a partir de enero la modalidad de teletrabajo.