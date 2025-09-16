Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edificio del Gobierno Vasco situado en la calle Andía, en San Sebastián. Arizmendi

Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero

Las solicitudes se podrán tramitar a partir del 3 de octubre y podrán acogerse además del personal técnico que podía hacerlo hasta ahora, el personal auxiliar administrativo, administrativo y jefaturas

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:38

Vuelve el teletrabajo al Gobierno Vasco. Serán dos días a la semana y se podrán aplicar a partir de enero de 2026. Un acuerdo que ... afecta a los 8.000 empleados de administración general de Lakua, aunque es extensible a todas las empresas públicas del Ejecutivo. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este martes al acuerdo adoptado en la Mesa Sectorial de la Administración General celebrada el pasado 21 de julio por el que se regulan las modalidades laborales de Teletrabajo y Trabajo no presencial en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos. El acuerdo fue suscrito por los sindicatos LAB, CCOO y UGT, mientras que ELA se ha quedado fuera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  2. 2 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros
  3. 3 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  4. 4 Sigue cortado un carril de la AP-8 en Usurbil al perder ayer un camión la casa prefabricada que llevaba de carga
  5. 5 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  6. 6 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  7. 7 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  8. 8 Una localidad de Gipuzkoa advierte por carta a sus vecinos por tirar bolsas de basura al río: «Puede suponer sanciones de más de 600 euros»
  9. 9

    Azora vende la mitad de sus pisos de Donostia
  10. 10 El Gobierno Vasco pone en marcha el programa de avales de acceso a la primera vivienda para menores de 40 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero

Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero