Ocho de cada diez guipuzcoanos que reciben el subsidio por desempleo supera los 50 años

Gipuzkoa afronta una paradoja en términos de empleo. Mientras el territorio tiene más afiliados que nunca, sigue habiendo un nicho concreto de personas que tiene ... verdaderas dificultades en encontrar trabajo. Suelen tener más de 50 años y una formación académica, en general, baja. Además, este colectivo sufre una doble barrera: la dificultad de acceder a un nuevo empleo y la distancia aún significativa hasta la edad de jubilación, por lo que son perfiles crónicos. Por eso, existen ayudas económicas para estas personas como es el caso del subsidio por desempleo, una prestación asistencial para quienes han agotado la prestación contributiva o no alcanzan el mínimo de cotización –no confundir con la prestación por desempleo, más conocida como paro–.

Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal –Sepe–, en junio se abonaron 5.237 subvenciones por desempleo en Gipuzkoa y ocho de cada diez beneficiarios fueron mayores de 50 años. En concreto, 487 prestaciones fueron a parar a la franja de edad de entre 50 y 54 años; 1.348 a entre 55 y 59 años y 2.431 a los mayores de 60, lo que significa un 81,4% del total.

En Euskadi el porcentaje de beneficiarios senior es ligeramente inferior, aunque también muy alto. De los 20.349 subsidios por desempleo que se entregaron en total en el País Vasco, 16.208 pagos fueron para perceptores de esta franja de edad –el 79,6% de todas las ayudas–. Se trata, además, de un grupo en crecimiento.

Funcionamiento del subsidio ¿Cuánto se puede llegar a cobrar en un subsidio por desempleo? Tras la reforma del sistema asistencial, aprobada en junio del año pasado y que entró en vigor el 1 de noviembre, estas rentas parten del 95% del Iprem, lo que supone actualmente 570 euros, 90 más de lo que se recibía hace un año.

¿Cuánto tiempo dura? El subsidio por desempleo se puede prolongar hasta 30 meses, aunque su partida se va reduciendo. De hecho, los 570 euros se reciben solo durante los primeros seis. Entonces el cobro se reduce al 90% del Iprem, 540 euros, y después del primer año cae hasta un 80%, en total 480.

¿Qué diferencia hay con los subsidios para mayores de 52? El Sepe prima la jubilación de quienes superan esta edad, por lo que se refuerza su cotización para esta causa hasta un 125%. Además, esta renta no se agota y se mantiene siempre en el 80% del Iprem, 480 euros.

¿Qué mejoras supuso la reforma del sistema asistencial? Las cuantías se elevan hasta los 570 euros al mes, amplía los colectivos que pueden beneficiarse y les permite compatibilizar las ayudas con un empleo a tiempo completo (un complemento que en Euskadi beneficia a más de 860 personas).

¿Qué pasa con las prestaciones? Otra de las grandes novedades que recoge la reforma es que se puede seguir cobrando la prestación contributiva por desempleo, no solo la asistencial, cuando se accede a un trabajo por un periodo máximo de 180 días. Para ello se requieren dos condiciones: llevar un año en desempleo y un salario que no supere los 1.350 euros al mes.

En el último año su cifra ha aumentado casi un 4%, fijando un nuevo máximo, por lo que este subsidio se ha convertido en una red de seguridad para quienes tienen mayores dificultades de reinserción laboral. Además, en muchos hogares con importantes carencias económicas, complementa la economía familiar y evita situaciones de exclusión, lo que subraya su función social más allá del beneficiario individual.

Se trata de una renta especial que aunque vio sus ventajas amenazadas con la entrada en vigor en noviembre de la reforma del sistema asistencial, finalmente logró mantenerse intacta fruto de la presión en el Congreso.

Su mejora radica en la cotización dirigida a la jubilación de los perceptores. En el caso de los mayores de 52, se eleva al 125%. Aunque el Ministerio de Trabajo realizó un primer intento que planteaba rebajarla al 100% en la nueva reforma, finalmente tuvo que recular tras una impugnación de Podemos que tumbó la iniciativa.

La cotización en el subsidio para mayores de 52 años incluye otras mejoras, como la de no agotarse a los 30 meses, algo que sí ocurre con el subsidio habitual. En cambio, su importe queda fijado en los 480 euros –el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, Iprem–, mientras que la renta normal por desempleo arranca en los 570 –el 95% del Iprem, que actualmente está fijado en 600 euros– y se va reduciendo en los semestres posteriores.

La reforma asistencial del servicio público de empleo también se cobró otro subsidio que existía hasta el año pasado y que iba destinado a mayores de 45 años, un sector en el que ya se empieza a notar la acumulación de expedientes. Así, en junio los beneficiarios de entre 45 y 49 años llegaron a superar el millar en Euskadi, una cifra notable aunque se dobla ya en el siguiente tramo para los desempleados de entre 50 y 54 años (2.193).

Es entonces cuando la desigualdad entre franjas de edad se multiplica. Basta con comparar los subsidios por desempleo que acumulan todos los vascos de entre 16 y 49 años –en junio la media diaria fue de 4.141–, que no suponen ni siquiera la mitad de los que absorben únicamente los mayores de 60 –en total 8.700–. Aunque la tendencia es igual a la que se vive en toda España, el caso vasco representa un desequilibrio ligeramente mayor. A nivel nacional los mayores de 50 años absorben siete de cada diez partidas. Se entregan en total 780.000 subsidios de los que 514.800 fueron para los mayores.

Los datos evidencian el estancamiento en el paro de los trabajadores de más edad. Basta con mirar las prestaciones por desempleo, que en función de las cotizaciones pueden resolver la situación de los trabajadores que se quedan en paro durante un máximo de dos años. De los 52.546 de estos ingresos en Euskadi en junio, 28.172 fueron a los mayores de 50, por lo que este colectivo es el 53% del total.