Un grupo de personas hace cola para acceder a una oficina de Lanbide. Blanca Saenz de Castillo

Ocho de cada diez guipuzcoanos que reciben el subsidio por desempleo supera los 50 años

Más de 4.200 personas en esta franja de edad recibieron el ingreso en junio, lo que fija un nuevo máximo

Mikel Madinabeitia y Sergio Llamas

San Sebastián | Bilbao

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:01

Gipuzkoa afronta una paradoja en términos de empleo. Mientras el territorio tiene más afiliados que nunca, sigue habiendo un nicho concreto de personas que tiene ... verdaderas dificultades en encontrar trabajo. Suelen tener más de 50 años y una formación académica, en general, baja. Además, este colectivo sufre una doble barrera: la dificultad de acceder a un nuevo empleo y la distancia aún significativa hasta la edad de jubilación, por lo que son perfiles crónicos. Por eso, existen ayudas económicas para estas personas como es el caso del subsidio por desempleo, una prestación asistencial para quienes han agotado la prestación contributiva o no alcanzan el mínimo de cotización –no confundir con la prestación por desempleo, más conocida como paro–.

