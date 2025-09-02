Lanbide destina 15 millones a reforzar la formación y mejorar la empleabilidad en Euskadi

Lanbide ha aprobado dos encomiendas de gestión para el periodo 2025-2026 con las que invertirá más de 15 millones de euros en formación profesional ... y lingüística, con el objetivo de impulsar la empleabilidad en Euskadi. Las iniciativas se desarrollarán en colaboración con el Departamento de Educación y con HABE, el Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos.

La partida principal, de 14,6 millones, se canalizará a través del Departamento de Educación para financiar la programación formativa en centros públicos. Los cursos estarán dirigidos principalmente a personas en desempleo, que tendrán prioridad de acceso, aunque también podrán beneficiarse personas ocupadas. Además, se contemplan acciones específicas para quienes participen en los procedimientos de acreditación de competencias adquiridas mediante experiencia laboral u otras vías no formales.

El segundo acuerdo, suscrito con HABE, está orientado a la formación en euskera de personas desempleadas u ocupadas vinculadas a programas de Lanbide. Con un presupuesto de 400.000 euros, los cursos se impartirán en euskaltegis y centros de autoaprendizaje acreditados, y cubrirán desde el nivel A1 hasta el C1 del Marco Común Europeo de Referencia. La oferta se desarrollará tanto en modalidad presencial como online.

El Gobierno Vasco destaca que esta medida responde a la creciente demanda de personal bilingüe cualificado, integrando la capacitación técnica con el conocimiento del euskera como valor añadido en el acceso al empleo. El refuerzo de la formación lingüística se concibe como una herramienta para ampliar las oportunidades profesionales en un mercado cada vez más competitivo.

Lanbide subraya que toda la información sobre la oferta de cursos, requisitos y procesos de inscripción se pondrá a disposición de la ciudadanía a través de su página web. La intención es facilitar el acceso a programas que combinan la formación continua con la adaptación a las necesidades reales del mercado laboral vasco.

Con estas dos encomiendas, Lanbide reafirma su papel como agente central en la mejora de la empleabilidad y la promoción del aprendizaje a lo largo de la vida, al tiempo que contribuye a la normalización del euskera en el ámbito profesional.