Lanbide destina más de 141 millones a formación y empleo en Euskadi

Lanbide ha aprobado un ambicioso paquete de ayudas que movilizará más de 141 millones de euros entre 2025 y 2027. La iniciativa, respaldada en parte ... por fondos europeos (el Fondo Social Europeo y los Next Generation), busca reforzar la calidad del empleo, la formación continua y la inclusión social en Euskadi.

La principal partida, con 88,5 millones de euros, se destinará a financiar planes de formación dirigidos a personas desempleadas. El objetivo es mejorar su inserción laboral y recualificación, a través de programas presenciales y online, con especial atención a la formación acreditable y a los sectores estratégicos identificados por el organismo.

En paralelo, Lanbide ha diseñado una línea específica para trabajadores en activo, dotada con 31,8 millones de euros. Esta convocatoria pretende mejorar las competencias profesionales, favorecer la recualificación y responder a las nuevas demandas del mercado laboral, especialmente en ámbitos como el de los cuidados, con el programa ZainLab como referente.

El sector turístico también será objeto de atención mediante un convenio con el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo. Más de 1,9 millones de euros se invertirán en formación digital para trabajadores, jóvenes y pequeñas empresas, con el fin de potenciar la competitividad de uno de los motores económicos de Euskadi.

Estas medidas se suman a las aprobadas recientemente por el Gobierno Vasco en colaboración con el Departamento de Educación y HABE. Con una dotación adicional de 15 millones de euros, se impulsarán programas para acreditar competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y la capacitación lingüística necesaria para acceder al mercado laboral.

Emprendimiento

El emprendimiento figura como otro de los ejes prioritarios del plan. Lanbide invertirá 3,9 millones de euros en tres líneas de apoyo: desde la fase inicial de desarrollo de ideas de negocio hasta el establecimiento y la consolidación de proyectos empresariales en el territorio.

Además, se fomentará el intercambio de conocimiento entre empresas mediante una subvención de 30.000 euros a Euskalit. La entidad trabajará en la creación de una red que promueva buenas prácticas de gestión de la edad y del relevo generacional en las pymes vascas, apoyándose en experiencias previas como el programa LanMentoring.

Toda la información sobre las convocatorias estará disponible en la web de Lanbide. Con este paquete de ayudas, el organismo se consolida como motor de empleo y formación en Euskadi, alineando sus programas con los retos de digitalización, sostenibilidad y competitividad que marcarán el futuro del mercado laboral.