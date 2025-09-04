Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Exterior de una oficina de Lanbide. Morquecho

Lanbide destina más de 141 millones a formación y empleo en Euskadi

La iniciativa está financiada en parte por fondos europeos y busca reforzar la calidad del empleo, la formación continua y la inclusión social

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:01

Lanbide ha aprobado un ambicioso paquete de ayudas que movilizará más de 141 millones de euros entre 2025 y 2027. La iniciativa, respaldada en parte ... por fondos europeos (el Fondo Social Europeo y los Next Generation), busca reforzar la calidad del empleo, la formación continua y la inclusión social en Euskadi.

