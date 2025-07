Fallece un trabajador azpeitiarra en un accidente laboral en Álava

N. S. y A. A. Jueves, 17 de julio 2025, 15:32 Comenta Compartir

Un trabajador azpeitiarra de 57 años falleció el pasado martes en un accidente laboral en la localidad vitoriana de Mendiguren, a las afueras de Vitoria, según han denunciado los sindicatos ELA y LAB. El operario, un trabajador autónomo de 57 años, reparaba la cubierta de una empresa de este pueblo cuando ésta se rompió y cayó desde una altura de aproximadamente siete metros. A.V.C. murió como consecuencia de las heridas provocadas por el impacto. Este hombre sería la quinta víctima de un accidente laboral en Álava en lo que va de año, según las centrales.

LAB, que ha trasladado este jueves su solidaridad y sus condolencias a sus familiares, amigos y personas allegadas del trabajador, ha incidido en que son numerosos los accidentes laborales producidos por caídas desde altura y reclama «medidas preventivas específicas para evitarlas». Pero además, llama la atención sobre las «dificultades» de las personas trabajadoras autónomas en materia de salud laboral. «En la mayoría de los casos la Ley de Prevención no los tiene en cuenta, convirtiéndose en trabajadores de segunda, y en otros, cuando trabajan para una empresa, resulta difícil la coordinación en materia preventiva», critica la central abertzale. «Y su dinámica de trabajo, por no perder el trabajo y la clientela, hace que en ocasiones la prevención de riesgos laborales no pueda ser suficientemente atendida», agrega.

ELA, que también expresa en un comunicado su apoyo a los familiares de la víctima, denuncia, por su parte, «una vez más la precariedad salvaje tan arraigada en el mercado laboral, ni qué decir tiene en el caso de las personas trabajadoras autónomas, ha terminado con la vida de un trabajador. Ejemplo de esta precariedad son las jornadas interminables que deben realizar las personas trabajadoras autónomas, los trabajos peligrosos que realizan en solitario o la falta de medidas de protección».

Ante la gravedad de esta situación y de accidentes simililares, ELA exige al Gobierno vasco y a la patronal que apliquen «de forma inmediata» las medidas de control y seguimiento de los incumplimientos de la legislación preventiva. «La toma inmediata de decisiones que pongan en el centro la salud y la vida de los trabajadores es más necesaria que nunca, evitando la muerte de más de 50 personas trabajadoras cada año».