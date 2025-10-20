Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El empleo a tiempo parcial femenino sigue al alza en Euskadi y es superior a la media del Estado

Se sitúa en el 27,4%, más de cinco puntos por encima de la española, con 57.000 mujeres con contratos parciales, la mayoría de forma involuntaria

Pilar Aranguren

San Sebastián

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:04

El empleo a tiempo parcial en Euskadi y en el conjunto del Estado, que afecta fundamentalmente a las mujeres, no es una opción voluntaria en ... la mayoría de los casos como sí lo es en otros países. Así lo pone de relieve una vez más un trabajo realizado por la fundación Iseak, que desvela que la razón principal por la que desempeñan estos empleos es la imposibilidad de acceder a puestos de jornada completa.

