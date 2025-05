Los sindicatos vascos exigen un SMI propio y los derechos sociales en las marchas del 1 de Mayo

Los sindicatos vascos han defendido este Primero de Mayo la lucha contra la precariedad laboral, con la necesidad de establecer un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ... propio en Euskadi como eje principal de sus demandas. ELA, el principal sindicato de Euskadi, ha celebrado su acto central en Bilbao, con presencia de su líder, Mitxel Lakuntza. La central mayoritaria ha salido a las calles en bajo el lema 'Decidir aquí el salario mínimo', y ha instalado una recogida de firmas en favor de establecer un SMI propio en el País Vasco.

Donostia ha acogido varias manifestaciones que han compartido un mismo diagnóstico: la pérdida de empleo en Gipuzkoa, la presión sobre los salarios y la necesidad de fortalecer derechos sociales ante un contexto económico incierto. Las cuatro grandes centrales sindicales del territorio (ELA, LAB, CC OO y UGT) se han movilizado por separado, salvo estos dos últimos, con lemas diferenciados pero con mensajes de fondo coincidentes: más soberanía salarial, más protección social y empleo digno.

«Sabemos que no es el mejor momento para las alianzas sindicales. Pero, aun así, hemos conseguido construir una lucha conjunta con otros sindicatos en torno a esta demanda. El acuerdo logrado demuestra la importancia estratégica que le damos. Porque el SMI español impuesto desde Madrid no responde a nuestra realidad, ni permite sacar de la pobreza a miles de trabajadores vascos», ha remarcado el lider sindical de ELA, Mitxel Lakuntza.

«El SMI español impuesto de Madrid no responde a nuestra realidad» Mitxel Lakuntza Secretario general de ELA

Para el sindicato nacionalista vasco, esta es una herramienta clave para luchar contra la precariedad y redistribuir la riqueza, puesto que un SMI más elevado no solo «mejoraría la calidad de vida», sino que también contribuiría a «reducir la brecha salarial por género, origen o edad».

Pese a las dificultades para establecer alianzas sindicales, ELA ha logrado sumar apoyos en torno a esta demanda estratégica. Sin embargo, se ha topado con la negativa de la patronal (Confebask y CEN) a negociar un acuerdo interprofesional que contemple un SMI propio, ya que estas entidades se aferran a la legislación estatal que les permite mantener «salarios de miseria». Como respuesta, ELA ha impulsado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para recoger firmas y trasladar este debate a los parlamentos de Gasteiz e Iruña.

Lakuntza ha lanzado así una pregunta a la sociedad vasca sobre si está de acuerdo en solicitar al Gobierno estatal que transfiera la competencia sobre el SMI a Euskadi. «También se lo hemos dicho al lehendakari: no es posible ni aceptable la equidistancia cuando hablamos de las condiciones de vida de las personas más precarias. ¿Cree el lehendakari que el SMI debe subir? ¿Cree que debe decidirse aquí? Si la respuesta es sí, tiene que ponerse manos a la obra y exigir a la patronal que se siente a negociar».

La OTAN y Donald Trump

ELA también critica con firmeza el auge del militarismo y la participación de organismos como la OTAN en conflictos internacionales que, según la central sindical, responden a intereses imperialistas y no a la defensa de la paz. Además, acusa a los gobiernos de Imanol Pradales y María Chivite de respaldar, directa o indirectamente, la militarización europea en detrimento de servicios esenciales como sanidad, vivienda o educación. También se ha mostrado muy en desacuerdo con la reforma fiscal de Euskadi, firmada por PNV, PSE y Elkarrekin Podemos, al considerar que no aborda la «redistribución de la riqueza ni combate el fraude fiscal».

Lakuntza también ha mencionado a en su discurso del Primero de Mayo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para sostener que los problemas de la clase trabajadora vasca ya existían antes de que el el presidente republicano accediese a la Casa Blanca. «Si solo miramos fuera, podemos caer en el error de pensar que nuestros problemas empezaron con la llegada de Trump o con la última crisis internacional. No es verdad. La clase trabajadora lleva años sufriendo las consecuencias de unas políticas neoliberales que han empobrecido nuestras vidas. No podemos permitir que el relato oficial nos desvíe la atención. No podemos aceptar que nos vendan resignación».

En su intervención del Día Internacional del Trabajo, Loli García, secretaria general de CCOO Euskadi, ha destacado su compromiso por defender los derechos laborales, sociales y democráticos en un contexto global marcado por la guerra, la desigualdad y el auge de las extremas derechas. En clave local, ha puesto en valor los avances conseguidos en materia de empleo, salario y pensiones tras años de lucha sindical, y ha criticado a la patronal vasca por negarse a pactar un salario mínimo de convenio en Euskadi, a la que ha tildado de «irresponsables».

Por su parte, José Manuel López, de UGT Euskadi, ha afirmado que actos de reivindicación y memoria como el 1 de Mayo son «imprescindibles, frente a quienes a base de bulos y medias verdades quieren reescribir la historia». Tras reconocer el «papel fundamental» de las mujeres «en todas las conquistas sociales» logradas, ha afirmado que, sin duda, «hemos avanzado mucho en términos de igualdad, pero al igual que en el conjunto de la sociedad, en el sindicalismo nos queda un largo camino que recorrer, sobre todo a nosotros».