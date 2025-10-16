La afiliación de extranjeros crece en septiembre en Gipuzkoa y marca un nuevo récord

La afiliación de extranjeros sigue al alza en Gipuzkoa y en septiembre suma 124 cotizantes más que en agosto, hasta alcanzar los 34.621, según ... los datos aportados este jueves por la Seguridad Social. De este modo vuelve a registrar un nuevo récord.

El aumento es del 0,36%, por debajo del registrado en Araba, que se anota un incremento del 6,82%, hasta alcanzar los 18.776 cotizantes, mientras que en Bizkaia se registra un descenso del 0,03%, con 16 afiliados menos, lo que deja el total en 50.071.

De este modo, en el conjunto de Eukadi la cifra de afiliados extranjeros sube en septiembre un 1,28%, con 1.307 cotizantes más que en agosto, hasta alcanzar los 103.468.

Una subida que contrasta con la evolución del conjunto del Estado, donde la media de afiliados extranjeros se reduce un 0,08%, con 2.356 cotizantes menos, lo que deja el total en 3.067.020. Una variación que llama la atención ya que en septiembre la afiliación media del conjunto del Estado sí creció.

En Euskadi, la inmensa mayoría están en el Régimen General, con 87.515 cotizantes, y dentro de estos hay 9.698 en el Régimen Especial de Empleadas de Hogar. Por su parte, hay 16.253 trabajadores extranjeros en el régimen de autónomos y 440 en el del Mar.