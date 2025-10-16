La afiliación de extranjeros crece en septiembre en Gipuzkoa y marca un nuevo récord
Alcanza los 34.621 cotizantes tras sumar 124 nuevos empleados
San Sebastián
Jueves, 16 de octubre 2025, 12:06
La afiliación de extranjeros sigue al alza en Gipuzkoa y en septiembre suma 124 cotizantes más que en agosto, hasta alcanzar los 34.621, según ... los datos aportados este jueves por la Seguridad Social. De este modo vuelve a registrar un nuevo récord.
El aumento es del 0,36%, por debajo del registrado en Araba, que se anota un incremento del 6,82%, hasta alcanzar los 18.776 cotizantes, mientras que en Bizkaia se registra un descenso del 0,03%, con 16 afiliados menos, lo que deja el total en 50.071.
De este modo, en el conjunto de Eukadi la cifra de afiliados extranjeros sube en septiembre un 1,28%, con 1.307 cotizantes más que en agosto, hasta alcanzar los 103.468.
Una subida que contrasta con la evolución del conjunto del Estado, donde la media de afiliados extranjeros se reduce un 0,08%, con 2.356 cotizantes menos, lo que deja el total en 3.067.020. Una variación que llama la atención ya que en septiembre la afiliación media del conjunto del Estado sí creció.
En Euskadi, la inmensa mayoría están en el Régimen General, con 87.515 cotizantes, y dentro de estos hay 9.698 en el Régimen Especial de Empleadas de Hogar. Por su parte, hay 16.253 trabajadores extranjeros en el régimen de autónomos y 440 en el del Mar.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión