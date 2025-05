«¿El TAV por Ezkio o por Vitoria?: No puedo contestar. Hace falta conocer los estudios» Josu Jon Imaz se escuda en que no es «ningún experto en comunicaciones» y que solamente su origen zumarragatarra no le puede «llevar a una decisión»

A. González Egaña San Sebastián Viernes, 16 de mayo 2025, 12:43

¿El TAV por Ezkio-tsaso o por Vitoria? A Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, no le ha resultado fácil responder a la ... pregunta sobre la conexión de la 'Y vasca' con Navarra. En el turno de preguntas en el XVIII Foro Empresarial de Gipuzkoa, Imaz se ha escudado en que no se puede «meter». «Soy de Zumarraga, soy muy subjetivo. No puedo contestar», se ha excusado para añadir que no es «ningún experto en comunicaciones» y que solamente su origen zumarragatarra no le puede «llevar a una decisión».

Para contestar a la pregunta que aún no tiene una respuesta oficial a la espera de que el Ministerio de Transporte culmine el informe técnico sobre la opción más adecuada para conectar el TAV desde Euskadi con Navarra, el consejero delegado de Repsol ha explicado, que «hace falta conocimiento, profundidad, conocer los estudios y tener una opinión».

