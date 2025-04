La «sobrepesca» de Noruega frustra la campaña del verdel y amenaza a la flota vasca

El Senado ha vuelto a respaldar, por quinta ocasión, a los pescadores del Cantábrico que se dedican a capturar verdel con artes de pesca menores ... ante la complicada situación en la que se encuentran. La campaña de este año es una de las peores de esta especie que se han registrado en la última década.

En concreto, la Comisión de Pesca ha aprobado una propuesta para que se adopten medidas de presión sobre Noruega si no accede a negociar, en el seno de la Unión Europea, la cuota del verdel o bien se limiten las exportaciones de pescado de ese país a los mercados europeos.

En esta iniciativa, presentada por el PP y respaldada por todas las formaciones salvo el PSOE, se insta al Gobierno español a facilitar y apoyar la continuación del diálogo de alto nivel entre Bruselas y el país nórdico en materia de pesca. Asimismo, reclama realizar las gestiones oportunas para aprobar la reforma iniciada por la Comisión Europea que permite adoptar medidas contra aquellos países que no realizan una pesca sostenible.

«Es verdad que el Gobierno de España no es el culpable de que no se pesque verdel, pero sí puede hacer algo frente a la causa de este problema, que está relacionado con la sobreexplotación de este recurso en el Mar del Norte por parte de las flotas de Noruega, Islandia, Islas Feroe y Groenlandia», recoge la moción. «La sobreexplotación en el Mar del Norte puede ser la causa del desastre total de la actual costera en el Cantábrico y de la situación que amenaza la supervivencia de la flota artesanal de Cantabria, País Vasco, Asturias y Galicia», añade.

En la actualidad, según los datos debatidos en el Senado, Noruega pesca 300 millones de kilos, Islandia 160 y las Islas Feroe, 140. «Como consecuencia, este pescado azul no llega al Cantábrico y a pesar de contar con una cuota pequeña, (22 millones de kilos), los pescadores no la agotan porque no llega pescado suficiente».

Para los arrantzales de artes menores las capturas registradas hasta ahora ponen de manifiesto que «la costera del verdel está muerta», lamentan en el muelle de Bermeo, donde la veintena de embarcaciones que se dedica a la captura de este pescado no consiguen que muerda el cebo.

Precios altos

«Hemos registrado cerca de 100 toneladas desde que comenzamos una campaña que para nosotros representa el 70% de los ingresos anuales», añaden. «Llega poco a poco, muy lento, sin ritmo y después de muchas salidas en las que regresamos con las cajas vacías», subrayan. En el lado más positivo, destaca el precio medio, que se mantiene elevado, entre los 1,5 y los 2 euros el kilo.

Precisamente para conocer el estado de la pesquería, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado una nueva campaña que medirá la cantidad de verdel que hay en la actualidad en el Cantábrico y en el Golfo de Bizkaia.

Realizará este estudio en colaboración con el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y se prolongará hasta el día 24 de abril a bordo del buque 'Vizconde de Eza'. Se calculará la biomasa a partir de la producción de huevos y se comparará con los datos obtenidos en estimaciones similares realizadas a principios de año.