Trabajadores en una obra. Félix Morquecho

El SMI es el salario más frecuente en España y sus subidas frenaron la creación de 150.000 empleos

El informe se conoce horas antes de que el Gobierno se reúna con agentes sociales y patronal para abordar una nueva alza para 2026

José A. González

José A. González

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:51

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) confirma el impacto negativo, «aunque leve», de las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) aprobadas en 2019 y ... 2023. Alzas que, según sus cálculos, frenaron «al menos» la creación de puestos de trabajo. Así se desprende su informe publicado este lunes con los detalles técnicos de la opinión de sostenibilidad a largo plazo de las Administraciones Públicas.

