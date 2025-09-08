La subida del SMI y la escalada de las cotizaciones mantienen al alza el coste laboral

El incremento de los sueldos por el impacto de las subidas del salario mínimo interprofesional y el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social ... mantienen al alza la escalada del coste laboral. Así lo refleja el Índice de Costes Laborales Armonizado, que mide el coste por hora trabajada bajo estándares europeos- y aumentó un 5,4% en el segundo trimestre -un repunte de 3,5 puntos respecto al trimestre anterior y el mayor aumento desde mediados de 2024, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el repunte del periodo abril-junio, el indicador acumula 16 trimestres consecutivos de subidas interanuales y confirma la tendencia iniciada en 2021. Desglosado, el coste salarial se incrementó en el segundo trimestre un 5,1% en relación al mismo trimestre de 2024, en tanto que los otros costes subieron un 6,2%. Excluyendo pagos extraordinarios y atrasos, el coste laboral creció un 5,6% interanual entre abril y junio de este año.

Por sectores, la actividades que registraron los mayores incrementos interanuales del coste salarial por hora en el segundo trimestre de 2025 fueron los otros servicios (8,1%); las actividades profesionales, científicas y técnicas (8%) y las industrias extractivas (7,9%). Las subidas más moderadas se los anotaron las actividades artísticas y recreativas (2,1%), la Administración Pública (2,2%) y las actividades financieras y de seguros (2,8%).

En cuanto al coste laboral total, las actividades que más crecieron fueron el suministro de energía eléctrica (9,7 %), las industrias extractivas (8,6 %) y las actividades profesionales (8,1 %). Los menores aumentos correspondieron a la Administración Pública (2 %) y las actividades artísticas y de entretenimiento (2,5 %).