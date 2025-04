Desde su experiencia pasada como número dos de la Comisión Europea (CE) entre 2010 y 2014 -antes fue durante casi siete años su responsable para ... Asuntos Económicos-, el otrora líder socialista Joaquín Almunia tiene una visión muy clara de lo que debe hacer la UE en esta etapa crucial. De un lado, con la amenaza rusa y la guerra en Ucrania aún sin cerrar y, por otro, con el fuerte crecimiento de la extrema derecha y los populismos, que ya han llegado al poder político.

- ¿Europa debe gastar más en defensa?

- Sin duda, porque la protección de la que nos hemos beneficiado desde la creación de la Alianza Atlántica, que es la protección del poder militar y del poder garantizar cláusulas de seguridad que nos ha ido prestando Estados Unidos, no está garantizada. Me gustaría que la Alianza Atlántica siguiera como siempre la hemos conocido, pero lamentablemente no tenemos la garantía de que vaya a ser así.

- Da la sensación de que volvemos a llegar tarde porque este debate viene de lejos.

- Es verdad, no es una cosa de estos meses. Es algo de lo que venimos discutiendo hace más de una década, desde la época de Obama. Lo aprendimos en la guerra de los Balcanes hace 20 años, lo aprendimos en la guerra de Irak, que nos dividió a los europeos... Y ahora tenemos encima de la mesa la demostración palpable de que nuestra seguridad no está totalmente garantiza si no somos nosotros los que nos ponemos manos a la obra para hacerlo.

- Por cierto, ¿cree que el auge de la extrema derecha ha llegado para quedarse?

- Espero que no, que sea un periodo transitorio y que los demócratas, los partidos, los ciudadanos que confían en nuestra democracia defendamos las virtudes de nuestro modelo político, que es el mejor que existe. Debemos defender día tras día los valores europeos para convencer a aquellos que tienen dudas.

- ¿Y cómo se les convence?

- Haciendo política. Explicando cuáles son nuestros valores democráticos, que no son solo de libertades individuales y de derechos sino también de responsabilidades ciudadanas para proteger nuestro sistema democrático. La mejor manera de hacerlo es salir en defensa de él todos los días, no solo señalando al que lo ataca sino explicando por qué lo estamos defendiendo. Y esto no solo es labor de los políticos, lo es del conjunto de la sociedad.