Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
El presidente del Sabadell, Josep Oliu EFE

El Sabadell reconoce que «el Gobierno nos pidió que hiciéramos milagros para que no saliera la opa»

El presidente de la entidad catalana reconoce esta petición que eleva las dudas sobre la imparcialidad del Gobierno en la gestión de la operación de BBVA

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:22

Comenta

La clave política en la frustrada opa de BBVA al Sabadell ha sido uno de los ejes de la operación que ha hecho correr ríos ... de tinta en estos casi 18 últimos meses. El propio banco vasco recurrió al Tribunal Supremo la actuación del Consejo de Ministros cuando decidió endurecer las condiciones que Competencia vetando durante al menos tres años la fusión de ambas entidades en el caso de que la opa saliera adelante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos menores, rescatados con hipotermia a 200 metros de la costa de Zarautz
  2. 2

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  3. 3 Por qué la vuelta de La Oreja se convierte en acontecimiento: las claves y los enigmas
  4. 4 Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Celta. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  7. 7 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  8. 8

    «La Ertzaintza ya le tenía fichado y venía al barrio cada dos por tres»
  9. 9

    No ganan ni cuando lo merecen
  10. 10

    El grupo del exjefe de gabinete Iván Redondo se lanza a la asesoría industrial en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Sabadell reconoce que «el Gobierno nos pidió que hiciéramos milagros para que no saliera la opa»

El Sabadell reconoce que «el Gobierno nos pidió que hiciéramos milagros para que no saliera la opa»