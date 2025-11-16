El pistoletazo de salida para la XII Semana de la Innovación

I. B. Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Este intenso fin de semana de FOMOINN en el Kursaal marca el pistoletazo de salida para la XII edición de Donostia WeekINN, la Semana de la Innovación organizada por la concejalía de Economía y Empleo Local, a través de Fomento de San Sebastián. Con el foco puesto en las y los jóvenes, la IA y la apuesta por el talento, propone hasta el jueves un interesante programa que busca crear espacios de conexión entre la ciudadanía y los agentes I+D+i de la ciudad para acercar la ciencia y la innovación a la sociedad.

Entre mañana y el martes, el Kursaal y Anoeta acogerán Cyberfront Donostia, un evento europeo sobre ciberseguridad avanzada, IA y tecnologías cuánticas. Organizado desde Euskadi, está diseñado para acelerar la construcción de una Europa digital, soberana y resiliente.

El foco, en la IA

El martes, con entrada libre, en el foyer del Kursaal comenzará a las 18.30 'Entendiendo la IA'. A través de personas y ejemplos reales, el objetivo es dar a conocer a la ciudadanía los conceptos básicos para comprender la inteligencia artificial, perderle el miedo, conocer cómo estamos protegidos y descubrir cómo podemos aprovechar sus beneficios.

El jueves en el Auditorio de EKINN se celebrará el congreso 'Talent based science cities'. Esta conferencia internacional, que se desarrollará íntegramente en inglés, tiene como objetivo debatir sobre cómo desarrollar un entorno fiable y con una financiación adecuada que permita la creación de ecosistemas del conocimiento sostenibles a largo plazo en Europa, a través de Ciudades de ciencia Centradas en el Talento. La ponencia de Manuel Heitor será uno de los grandes alicientes de un completo e interesante programa.

La décima edición de los Premios a la Innovación Empresarial Donostia INN, en la tarde del jueves en el Hotel María Cristina, pondrá el broche a esta semana. El objeto de estos galardones es aportar valor y reconocimiento a las empresas innovadoras donostiarras que contribuyen a la generación de desarrollo económico de la ciudad a través de proyectos tecnológicos, diferenciales, basados en conocimiento y en la investigación.