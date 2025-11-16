Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El pistoletazo de salida para la XII Semana de la Innovación

I. B.

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Este intenso fin de semana de FOMOINN en el Kursaal marca el pistoletazo de salida para la XII edición de Donostia WeekINN, la Semana de la Innovación organizada por la concejalía de Economía y Empleo Local, a través de Fomento de San Sebastián. Con el foco puesto en las y los jóvenes, la IA y la apuesta por el talento, propone hasta el jueves un interesante programa que busca crear espacios de conexión entre la ciudadanía y los agentes I+D+i de la ciudad para acercar la ciencia y la innovación a la sociedad.

Entre mañana y el martes, el Kursaal y Anoeta acogerán Cyberfront Donostia, un evento europeo sobre ciberseguridad avanzada, IA y tecnologías cuánticas. Organizado desde Euskadi, está diseñado para acelerar la construcción de una Europa digital, soberana y resiliente.

El foco, en la IA

El martes, con entrada libre, en el foyer del Kursaal comenzará a las 18.30 'Entendiendo la IA'. A través de personas y ejemplos reales, el objetivo es dar a conocer a la ciudadanía los conceptos básicos para comprender la inteligencia artificial, perderle el miedo, conocer cómo estamos protegidos y descubrir cómo podemos aprovechar sus beneficios.

El jueves en el Auditorio de EKINN se celebrará el congreso 'Talent based science cities'. Esta conferencia internacional, que se desarrollará íntegramente en inglés, tiene como objetivo debatir sobre cómo desarrollar un entorno fiable y con una financiación adecuada que permita la creación de ecosistemas del conocimiento sostenibles a largo plazo en Europa, a través de Ciudades de ciencia Centradas en el Talento. La ponencia de Manuel Heitor será uno de los grandes alicientes de un completo e interesante programa.

La décima edición de los Premios a la Innovación Empresarial Donostia INN, en la tarde del jueves en el Hotel María Cristina, pondrá el broche a esta semana. El objeto de estos galardones es aportar valor y reconocimiento a las empresas innovadoras donostiarras que contribuyen a la generación de desarrollo económico de la ciudad a través de proyectos tecnológicos, diferenciales, basados en conocimiento y en la investigación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  2. 2 Condenan a una empresa en Euskadi a pagar 16.000 euros a un trabajador por cambiarle de horario de mañana al de tardes
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4 75 años dominando la ciudad desde el monte Urgull
  5. 5 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  6. 6

    Oyarzabal brilla y acerca a España al Mundial
  7. 7

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  8. 8

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón
  9. 9

    A juicio dos varones por sendas agresiones sexuales en dos parkings públicos de Donostia
  10. 10

    Cuatro agentes de paisano con bolsas en un operativo discreto en Igara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El pistoletazo de salida para la XII Semana de la Innovación

El pistoletazo de salida para la XII Semana de la Innovación