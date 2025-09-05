Los pensionistas vascos saldrán a la calle el día 20 contra el veto de Lakua a su ILP sobre pensiones mínimas

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha convocado manifestaciones en Bilbo, Donostia y Gasteiz el próximo sábado 20 de septiembre. La protesta responde al ... rechazo del Ejecutivo de Imanol Pradales a su Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que plantea igualar las pensiones mínimas con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Las marchas partirán a las 12.00 del Boulevard donostiarra y de la plaza del Artium en Gasteiz, y a las 18.00 del Sagrado Corazón en Bilbo.

Lakua rechazó el martes la propuesta, avalada por más de 145.000 firmas, al considerarla «innecesaria y contraria a la coherencia del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión». Con esta posición, el Parlamento de Gasteiz tumbará previsiblemente la iniciativa, dado que PNV y PSE cuentan con mayoría suficiente para impedir su tramitación.

La ILP plantea la creación de un complemento autonómico que garantice a todos los pensionistas residentes en la CAV mayores de 60 años unos ingresos mínimos equivalentes al 100 % del SMI, fijado en 2025 en 1.184 euros brutos en 14 pagas. Los pensionistas han calificado la decisión del Gobierno de «fraude y atropello al derecho de participación política popular» y recuerdan que el texto cuenta con el respaldo unánime de los sindicatos, además de centenares de colectivos sociales y feministas.

El movimiento retomará también el lunes sus concentraciones semanales tras el parón veraniego y prepara nuevas protestas: el jueves 25 coincidiendo con el Pleno de Política General en el Parlamento de Gasteiz, donde algunos de sus miembros seguirán la sesión desde dentro de la Cámara. Los portavoces han lamentado el «desprecio» mostrado a un proceso que ha requerido «más de un año de trabajo, recursos y energías» y subrayan que su propuesta apenas supondría «menos del 1,4 % del presupuesto anual del Gobierno vasco».