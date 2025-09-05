Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un grupo de pensionistas recoge firmas en Donostia para equiparar las pensiones más bajas al SMI. Royo

Los pensionistas vascos saldrán a la calle el día 20 contra el veto de Lakua a su ILP sobre pensiones mínimas

El movimiento denuncia el rechazo del Gobierno Vasco a la iniciativa respaldada por 145.000 firmas para equiparar las pensiones más bajas al SMI

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:50

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha convocado manifestaciones en Bilbo, Donostia y Gasteiz el próximo sábado 20 de septiembre. La protesta responde al ... rechazo del Ejecutivo de Imanol Pradales a su Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que plantea igualar las pensiones mínimas con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Las marchas partirán a las 12.00 del Boulevard donostiarra y de la plaza del Artium en Gasteiz, y a las 18.00 del Sagrado Corazón en Bilbo.

