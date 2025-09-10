Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manu Cecilio

Las mujeres se jubilan 10 meses más tarde y con un 30% menos de pensión

Las nuevas jubilaciones reducen a la mitad la brecha de género en las nóminas de las personas jubiladas

José A. González

José A. González

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:59

Por definición, la pensión de jubilación es un derecho de todos los trabajadores a percibir una prestación económica vitalicia al finalizar total o parcialmente su ... vida laboral, siempre que cumplan los requisitos mínimos establecidos. Sin embargo, su cuantía varía en función de los años cotizados y del género del cotizante. En el caso de las mujeres, la pensión se sitúa un 30,4% por debajo de la que perciben los hombres y, además, ellas se jubilan de media diez meses más tarde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La venta de una casa completa por 6.000 euros que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  2. 2 Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia
  3. 3 Un trailer portacoches se queda atrapado bajo un puente en Oiartzun
  4. 4

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  5. 5 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»
  6. 6 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»
  7. 7 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  8. 8

    Xabi Alonso y Sergio Francisco, de compañeros a rivales en los banquillos
  9. 9

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  10. 10

    Multa a los padres de los menores que vapeen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las mujeres se jubilan 10 meses más tarde y con un 30% menos de pensión

Las mujeres se jubilan 10 meses más tarde y con un 30% menos de pensión