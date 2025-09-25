Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un jubilado pasea por la calle. R. C.

Más de medio millón de 'babyboomers' se plantea retrasar su jubilación

El nuevo retiro flexible que prepara el Gobierno ya tiene adeptos: un 30% de los pensionistas está dispuesto a volver a trabajar para completar su pensión

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:09

El colectivo de personas que de forma voluntaria está retrasando su jubilación más allá de la edad legal está creciendo exponencialmente tras la reforma de ... las pensiones que aplica nuevos incentivos para el retiro demorado, hasta el punto de que se ha duplicado y ya representan por primera vez más del 10% del total de nuevas altas. Y más lo va a hacer en los próximos años: medio millón de 'babyboomers' -la generación más numerosa de España, que concentra a las personas nacidas entre finales de los años 50 y mediados de los 70- planea retrasar su retiro más allá de la edad legal, según se extrae de la 'Encuesta 2025 sobre pensiones y educación financiera' publicada este jueves por Funcas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  3. 3

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  4. 4 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  5. 5 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  7. 7 Condenan a pagar 9,3 millones de euros a un pasajero que sufrió un derrame cerebral en un vuelo a Madrid
  8. 8

    Las tres capitales vascas no podrán abrir ningún piso turístico más el próximo año
  9. 9

    Bélgica rechaza el último recurso de Alstom contra CAF y asegura el contrato de hasta 3.400 millones
  10. 10

    Osakidetza incorporará psicólogos en cuatro ambulatorios de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Más de medio millón de 'babyboomers' se plantea retrasar su jubilación

Más de medio millón de &#039;babyboomers&#039; se plantea retrasar su jubilación