Más de medio millón de 'babyboomers' se plantea retrasar su jubilación

El colectivo de personas que de forma voluntaria está retrasando su jubilación más allá de la edad legal está creciendo exponencialmente tras la reforma de ... las pensiones que aplica nuevos incentivos para el retiro demorado, hasta el punto de que se ha duplicado y ya representan por primera vez más del 10% del total de nuevas altas. Y más lo va a hacer en los próximos años: medio millón de 'babyboomers' -la generación más numerosa de España, que concentra a las personas nacidas entre finales de los años 50 y mediados de los 70- planea retrasar su retiro más allá de la edad legal, según se extrae de la 'Encuesta 2025 sobre pensiones y educación financiera' publicada este jueves por Funcas.

En realidad, parecen más de los que son, puesto que este colectivo que tensará las cuentas de la Seguridad Social hasta 2050 suman aproximadamente 8,2 millones de personas que ya están empezando a jubilarse, lo que representa que un 3% de las mujeres de esta generación y un 9% de los hombres está dispuesto a abandonar más tarde el mercado laboral, ya sea porque le gusta su profesión, ya sea porque quiere mejorar su pensión futura.

Incluso este medio millón de jubilados con demora puede ampliarse con creces si se añade a quienes responden que pretenden trabajar «mientras puedan/sean capaces» de hacerlo, puesto que en este caso suman otro 8% adicional de hombres y un 4,5% de las mujeres 'babyboomers'.

Ahorro de 285 millones

Es más, otro alivio a las débiles cuentas de la Seguridad Social puede venir de los actuales jubilados, puesto que un porcentaje nada desdeñable, un 30% de los encuestados, estaría dispuesto a volver a trabajar cobrando para completar su pensión con un salario. Es decir, que la nueva jubilación flexible que prepara el Gobierno ya tiene adeptos. Las cifras que maneja el ministerio dirigido por Elma Saiz es que a partir de 2030 unos 45.000 pensionistas se reenganche al mercado laboral, cifra que multiplica por 15 los poco más de 3.000 personas que se acogen en la actualidad, lo que supondrá un ahorro para las arcas públicas de entre 186 y 285 millones de euros anuales, según recoge la memoria económica del proyecto de real decreto que ya ha salido a consulta pública.

En todo caso, hay que tener en cuenta que la realización de estas preferencias no depende solo de la voluntad de los trabajadores mayores que las alberguen, sino también, en buena medida, de la disposición de las empresas a contratar de mano de obra con las competencias, cualificaciones y disponibilidades de quienes desean seguir trabajando más allá de los 67 años o volver a trabajar, una vez se han jubilado, según advierte el informe de Funcas.

En el lado contrario, son la inmensa mayoría de los españoles los que rechazan retrasar la edad de jubilación y a seis de cada diez personas ocupadas o paradas les gustaría retirarse antes de cumplir los 67 años, según refleja la encuesta.