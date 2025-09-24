La jubilación flexible que plantea Seguridad Social será menos rentable que ahora tras abandonar el empleo

La nueva jubilación flexible que pretende aprobar el Gobierno en las próximas semanas será más rentable que ahora para el pensionista durante el tiempo que ... esté trabajando pero, en cambio, menos que en la actualidad cuando vuelva a desactivarse. Este es el punto débil que esconde la reforma que acomete el Ministerio de Seguridad Social para culminar con las mejoras en la compatibilidad entre empleo y pensión y el motivo por el que los sindicatos cargan contra estos cambios que consideran son «fruto de la precipitación».

Así se lo hicieron saber a la ministra Elma Saiz en las alegaciones que remitieron al proyecto de ley tras ser sacado a audiencia pública por sorpresa justo antes de las vacaciones de verano y así lo denunciaron en la reunión que mantuvieron esta misma semana. «Lejos de servir al interés general, parece obedecer a un interés eminentemente publicitario del Ministerio por aprobar una norma inacabada y técnicamente deficiente», denuncia UGT en el texto de observaciones al que ha tenido acceso este periódico.

Ante esta fuerte oposición de UGT y CC OO a esta nueva ley que el Gobierno daba por cerrada y quería llevar pronto al Consejo de Ministros, Saiz –tal y como adelantó en una entrevista con este periódico- se ha abierto a hacer cambios e incorporar algunas de sus reivindicaciones, pero se sigue resistiendo a la principal: mantener el recálculo de la pensión a estos jubilados que se reenganchan al trabajo, de forma que este tiempo que han estado cotizando les compute y les sirva para mejorar su prestación una vez lo abandonen. Es decir, ese tiempo que el jubilado ha estado trabajando a tiempo parcial (meses o años) no servirá como sucede ahora para mejorar su pensión futura de por vida, puesto que este periodo cotizado no se le suma sino que vuelve a tener la pensión que dejó, según el texto actual. «En vez de avanzar en la mejora de derechos, suponen recortes claros en las prestaciones y generan incertidumbre jurídica», sostiene la organización liderada por Pepe Álvarez.

El Gobierno está dispuesto a ceder y permitir este recálculo pero solo para un colectivo concreto: el de los trabajadores que se vieron forzados a la jubilación tras verse afectados por un despido. Así se lo comunicó el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, a los agentes sociales en su última reunión, aunque los sindicatos seguirán batallando para lograr extenderlo a todos los que se acojan a este tipo de retiro.

Más flexibilidad para los autónomos

También abrió la puerta el ministerio a ceder en otras de las denuncias de los sindicatos: rebajar el límite de jornada parcial mínima que se exige hacer al jubilado que se reenganche, puesto que su propuesta elevó este umbral del 25% actual al 40%, algo que puede desincentivar la vuelta al mercado laboral, según advierten UGT y CC OO. A cambio de este endurecimiento, el Gobierno quería compensar este tiempo de trabajo con una mayor pensión, que podría elevarse un 10% o un 20% adicional en función de la jornada que desempeñe.

Además, estudia incrementar el nivel de compatibilidad para los supuestos en que el jubilado regrese al mercado como trabajador por cuenta propia, puesto que le exigía no haber estado dado de alta en el régimen de RETA los cinco años anteriores al retiro y cobraría un 20% de su pensión. Cabe recordar que en la actualidad no se permite la jubilación flexible a los emprendedores, que tienen que acogerse al retiro activo.

La Seguridad Social se ha comprometido con los agentes sociales a presentarles un nuevo borrador en las próximas semanas que incluirá alguno de estos cambios.