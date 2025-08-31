Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varias personas pasean esta semana por las calles de San Sebastián. Lobo Altuna

La entrada cada año de 1.300 nuevos jubilados en Gipuzkoa tensiona el sistema de pensiones

Este saldo positivo, la revalorización de la nómina vinculada al IPC y el efecto sustitución ejercen una presión cada vez mayor sobre el sistema de pensiones

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Domingo, 31 de agosto 2025, 06:18

La cifra total de jubilados en Gipuzkoa crece año tras año. En concreto, en 1.300 personas de media desde la pandemia. Según los datos ... publicados por la Seguridad Social, que ha analizado DV, de enero de 2020 a junio del actual ejercicio 58.513 personas dejaron de trabajar en el territorio –nuevos jubilados– frente a las 51.179 salidas registradas –fallecimientos o extinciones de pensión–. Una brecha que, unida a la revalorización de la nómina vinculada al IPC y el efecto sustitución –diferencia entre la prestación media de las altas y las bajas–, ejerce una presión cada vez mayor sobre el sistema de pensiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

