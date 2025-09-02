Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Movilización desarrollada este año en Hernani.

El Gobierno Vasco cierra la puerta a equiparar las pensiones mínimas al SMI

El consejero Mikel Torres rechaza la Iniciativa Legislativa Popular presentada por el el Movimiento de Pensionistas, que pide crear un complemento para elevar las prestaciones más bajas, por los riesgos de «duplicidad, desigualdad e insostenibilidad financiera» que supondría la propuesta

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:19

El Gobierno Vasco ha mostrado este martes su criterio desfavorable a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por colectivos de pensionistas, que ... proponía crear un complemento para elevar las pensiones mínimas hasta el 100% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado actualmente en 1.184 euros en 14 pagas. El Ejecutivo considera que la medida resulta innecesaria y que, además, contradice la coherencia del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión (LSVGII), aprobado recientemente en el Parlamento con amplio consenso.

