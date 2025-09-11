Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mikel Larrea releva a Iñaki Nubla como director de Konfekoop. Cedida

Mikel Larrea, nuevo director de la Confederación de Cooperativas de Euskadi

El nombramiento será efectivo a partir del 1 de enero y releva a Iñaki Nubla

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:07

El consejo rector de la Confederación de Cooperativas de Euskadi (Konfekoop) ha nombrado a Mikel Larrea nuevo director. De esta forma a partir del 1 ... de enero sustituirá a Iñaki Nubla, que lleva en el cargo durante los últimos cinco años.

