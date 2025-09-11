Mikel Larrea, nuevo director de la Confederación de Cooperativas de Euskadi

El consejo rector de la Confederación de Cooperativas de Euskadi (Konfekoop) ha nombrado a Mikel Larrea nuevo director. De esta forma a partir del 1 ... de enero sustituirá a Iñaki Nubla, que lleva en el cargo durante los últimos cinco años.

El proceso de selección, afirman en un comunicado, se ha llevado a cabo por una consultora externa especializada. Larrea tiene una larga trayectoria de más de dos décadas en el ámbito de la logística y ha sido, durante los últimos 12 años, el secretario general de Eroski.

Según explican desde Konfekoop, ambos directivos compartirán un periodo laboral conjunto con el objetivo de «garantizar una transición ordenada y eficaz». De esta forma, añade el comunicado, se asegura la continuidad de los proyectos en marcha y consolida «el nuevo Plan Estratégico de Konfekoop 2025-2028», que se aprobó en mayo.

La Confederación de Cooperativas vascas representa a día de hoy a más de 1.400 cooperativas de distintos sectores, un modelo de gran importancia en Gipuzkoa. Estas empresas, asimismo, generan más de 62.000 empleos, alcanzan una facturación conjunta de 11.600 millones de euros y cuenta con la participación de 1,5 millones de personas socias.