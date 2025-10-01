La matriculación de coches eléctricos en Gipuzkoa creció en septiembre un 110% respecto al año pasado

La matriculación de coches eléctricos en Gipuzkoa ha crecido un 110% en septiembre desde el año pasado. El pasado mes uno de cada diez operaciones ... con turismos, el 10,5%, correspondían a este tipo de vehículos, según los datos facilitados por Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (distribuidores), las tres patronales del sector.

La matriculación de eléctricos ha pasado de 38 en septiembre de 2024 a 80 durante el mismo mes de este año, un crecimiento condicionado por las ayudas autonómicas y estatales promovidas, como el plan Moves. Pero, más allá de la ayuda, el crecimiento se enmarca en un buen rendimiento general del mercado de la venta de vehículos, al haberse pasado de 557 matriculaciones el año pasado a las 765 de este año (un incremento interanual del 37%).

Pero, aunque el aumento de turismos eléctricos es reseñable, no es el tipo que más ha crecido en el último año, ya que el mercado de los híbridos enchufables se ha desarrollado en un 236% desde el año pasado (ha pasado de 42 a 141). Pese a ello, y aunque ha acumulado una variación positiva del 21%, la opción más escogida por los guipuzcoanos durante el noveno mes del año ha sido el coche híbrido (se matricularon un total de 331 vehículos de esta clase en el territorio).

En cuanto a los datos acumulados, desde enero se han matriculado en Gipuzkoa un total de 6.414 turismos (+19,4%). Asimismo, en lo que va de año la clase de coches que más ha crecido ha sido los híbridos enchufables (+153% con respecto al mismo periodo de 2024). Completan la lista los eléctricos (+97%), los de combustión (+95%), y los híbridos (+36%), en ese orden.

Estos registros han sido valorados de manera positiva por los expertos de las tres patronales. Según Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, los datos «muestran un mercado más dinámico de lo esperado». Félix García, director de comunicación de Anfac, destaca que este septiembre ha sido «el primer mes desde la pandemia en el que las ventas totales superan las cifras del mismo mes de 2019». Tania Puche, representante de Ganvam, subraya el auge de los vehículos electrificados, cuyas ventas «representan práctica una de cada cuatro ventas».

Los datos en Euskadi

El mes pasado en Euskadi se matricularon un total de 2.742 turismos, lo que refleja un crecimiento interanual del 32%. Al igual que en el caso de Gipuzkoa, la clase de vehículo más escogido en la Comunidad Autónoma Vasca es el híbrido, con 1.192 unidades. Por detrás están los híbridos enchufables, los eléctricos y los turismos de combustión, con un total de 428, 353 y 222, respectivamente.

El territorio histórico en el que más ha crecido el mercado del coche eléctrico ha sido Álava, con un auge interanual del 157%, mientras Bizkaia ha sido la provincia con menor desarrollo registrado (+93%) desde el año pasado.