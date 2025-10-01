Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En septiembre se matricularon 80 turismos eléctricos en Gipuzkoa. Borja Luna

La matriculación de coches eléctricos en Gipuzkoa creció en septiembre un 110% respecto al año pasado

Este modelo supone el 10% de los vehículos vendidos en septiembre, mientras que los híbridos constituyen el grupo más amplio

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:48

La matriculación de coches eléctricos en Gipuzkoa ha crecido un 110% en septiembre desde el año pasado. El pasado mes uno de cada diez operaciones ... con turismos, el 10,5%, correspondían a este tipo de vehículos, según los datos facilitados por Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (distribuidores), las tres patronales del sector.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
  3. 3

    Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
  4. 4

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  5. 5

    Peru Mac-Gragh, nuevo jefe de Bomberos de Donostia
  6. 6 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  7. 7

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  8. 8

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  9. 9

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA
  10. 10 Una taza de café cada vez más cara en Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La matriculación de coches eléctricos en Gipuzkoa creció en septiembre un 110% respecto al año pasado

La matriculación de coches eléctricos en Gipuzkoa creció en septiembre un 110% respecto al año pasado